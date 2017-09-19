Мечтавшая стать "чудо-женщиной" модель удалила себе 6 ребер

26-летняя Пикси Фокс всю свою жизнь мечтала стать похожей на персонажа мультика, чем-то средним между Джессикой Реббит из "Кто подставил кролика Роджера" и Авророй из "спящей красавицы". Ради своего образа девушка не пожалела огромных денег и не побоялась пройти через несколько операций.

На момент начала совей трансформации у девушки была фигура с параметрами 76-60-86. Пикси удалила себе шесть ребер, стремясь к талии 35 сантиметров в диметре. Помимо этого, она увеличила свою грудь, и теперь ее параметры: 96-35-96. Кроме операции на бюсте и ребрах, девушка прошла через несколько пластических операций на лице: надула губы, четырежды делала ринопластику, потом пошла на липосакцию и скульптурирование челюсти и вставила себе цветные импланты в глаза. За 4 года девушка потратила на хирургические вмешательства полмиллиона фунтов, или 39,5 миллиона рублей.

"Люди часто подходят ко мне и говорят, что я похожа на персонажа мультфильма. Для меня это комплимент, это то, к чему я стремилась. Нарисованные персонажи показывают идеализированное женское тело. Я хотела себе эту тонкую талию, большую попу и грудь, огромные глаза и мило личико. Удаление ребер – всего лишь еще один шаг на пути к моей мечте", – приводит слова Пикси metro.co.uk

Публикация от Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) Июн 10 2017 в 9:31 PDT

Публикация от Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) Июн 9 2017 в 10:23 PDT