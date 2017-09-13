5 самых ожидаемых сериалов осени

Новый сезон – новые сериалы. Осенний сезон – по-настоящему много новых сериалов! Чтобы не запутаться в бесконечной чреде интригующих названий и новых имен, Dni.ru публикуют список тех сериалов, которые ближайшие месяцы точно будут обсуждать все ваши знакомые.

Стальная Звезда

Лондонский детектив и бывший алкоголик Джим Уорт (его играет Тим Рот) переехал с семьей в крошечный канадский городок у подножия гор. Теперь он шериф в местности, где прекрасная природа и никаких происшествий, разве что турист побежит от медведя и подвернет ногу. Но нефтяная компания хочет построить рядом с городом завод, а это означает миграцию рабочих и повышение преступности. Уорт категорически против, и это превращает жизнь его семьи в ад. Нервно и захватывающе.

Амнезия

Шесть лет назад агент ФБР Эмили Брин расследовала дело серийного убийцы и бесследно исчезла, а теперь ее нашли в заброшенном доме. Эмили не помнит, что было с ней все эти годы, теперь ей нужно разгадать эту загадку и вернуться в семью, которая смирилась с ее пропажей и стала жить новой жизнью.

Сверхлюди

Одна из самых ожидаемых новинок этой осени – сериал, рассказывающий историю Королевской семьи, принадлежащей к расе Сверхлюдей. В их городе случился военный переворот, и Болтагоны вынуждены покинуть свой дом и сбежать на Гавайи, где семье придется спасать себя и весь мир, которому грозит гибель. Главная звезда сериала – актер Иван Реон, который сыграл Рамси Болтона в “Игре престолов”.

Мистер Робот

История Эллиота Алдерсона, который гениально разбирается в IT, но не любит людей, вот-вот получит третий сезон. Если вы еще не видели первые два – наши искренние рекомендации. Сериал поднимает темы, которые волнуют умы современного человека, показывает, что контроль – это иллюзия, а демократия – пустой пшик.

Юная

Четвертый сезон сериала о сорокалетней матери-одиночке, которая решила вернуться на тропу подъема по карьерной лестнице, но поняла, что только “молодым везде у нас дорога”. Лизе пришлось выдать себя за 26-летнюю, тщательно скрывать возраст и вместе с тем узнавать мир совершенного другого поколения людей, заучивая сленг и осваивая гаджеты и социальные сети. К четвертому сезону ситуация в сериале меняется – что произойдет вы можете узнать уже сейчас, сериал выходит в мире с конца августа.

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