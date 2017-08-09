Звезду бразильских сериалов обнаружили во время секса в пикапе

Бразильская актриса Граци Массафера вступила в интимную близость с мужчиной в кузове пикапа, припаркованного в лесу. Во время секса ее неожиданно заметил фотограф Марсело Белармино.

Гулявший по лесу бразилец заметил пару, вступившую в любовную связь, во время поиска птиц. Он узнал в занимающейся сексом женщине актрису и заснял происходящее на фотокамеру. Через некоторое время он опубликовал снимок в социальной сети Instagram, передает местное издание Vip.pt.

Вскоре пользователи ресурса начали бурно обсуждать поступок Граци Массаферы. Многих из них возмутило подобное развратное поведение в общественном месте. Пикантности этой ситуации добавило то, что у бразильской актрисы есть муж, а ее сексуальный партнер на снимке вовсе не похож на супруга.

Через некоторое время выяснилось, что на самом деле Граци Массафера не изменяла своему мужу. Фотограф Марсело Белармино во время прогулки в лесу случайно попал на съемочную площадку нового сезона сериала "Другая сторона рая". Мужчиной на провокационном снимке оказался коллега актрисы Рафаэль Кардозо.

Грациелли Соарес Массафера – известная бразильская актриса и модель. Она известна участием в таких сериалах, как "Страницы жизни", "Запретное желание", "Китайский бизнес", "Карибский цветок" и многих других. В 2004 году она приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Бразилия" и заняла в нем третье место.

Напомним, ранее порнорежиссеры и актрисы составили рейтинг самых удобных для секса автомобилей. В этот перечень вошли такие машины, как Lamborghini, Ferrari, Mercedes и Lincoln Town Car. К удивлению многих пользователей Сети, строчки в этом топе удостоился даже отечественный КамАЗ.

