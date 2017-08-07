Живой Кен обрезал себе нос в десятый раз (видео)

Бразилец Родриго Алвес, которого часто называют живым Кеном, в десятый раз решился на ринопластику в погоне за кукольной внешностью. От ножа пластического хирурга мужчину не уберег даже тот факт, что в предыдущий раз он чуть не остался без носа.

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