Живой Кен обрезал себе нос в десятый раз (видео)
После предыдущей неудачной ринопластики многие врачи отказывались делать Родриго ринопластику. Они опасались того, что его нос может просто провалиться внутрь.
А вот пластические хирурги из Ирана пошли навстречу живому Кену, и провели десятую по счету пластику носа. После операции модель также посетила кабинет эстетической стоматологии и косметологии, передает Russian Today.
Стремясь стать похожим на знаменитого друга куклы Барби, Родриго сделал уже более 150 пластических операций лица и тела. За десять лет бразилец увеличил губы, изменил форму челюсти, скул, а также вживил силиконовые импланты в грудь и живот. Однако самой ненавистной частью тела для Родриго всегда оставался нос.
Мужчина всегда мечтал о том, чтобы эта часть тела была у него особенно аккуратной, точеной и маленькой. Однако, к сожалению, пока бразилец так и не смог достичь того, чтобы его нос соответствовал идеалу.
В прошлом году маниакальная страсть Родриго к самосовершенствованию чуть было не довела его до могилы. После очередной ринопластики у живого Кена начался инфекционный некроз (омертвление) тканей носа. Врачи опасались, что у модели может отвалиться нос или он и вовсе погибнет от заражения крови. К счастью, самого страшного не произошло.
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