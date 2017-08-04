Стюардесса раскрыла секреты секса в самолете

Интимные игры среди пассажиров в самолете – явление, оказывается, не редкое. Обо всех тонкостях секса в небе и о том, что грозит любвеобильным туристам, рассказала 26-летня действующая стюардесса Мария.

По словам бортпроводницы, в длительных полетах в курортном направлении пассажиры часто "балуются" оральным сексом. При этом большинство наивно думают, что их никто не видит.

"Нам это видно сразу, когда мы обходим ряды: блаженное лицо мужчины и мелькающая внизу девушка… Но просто так мешать мы не будем. Главное, чтоб соседи не возмущались" – цитирует Марию "Московский комсомолец". Она отмечает, что как правило при интимном контакте в полете девушку чаще всего, прикрывают ноутбуком.

Стюардесса говорит, что рискуют быть пойманными с поличным даже те, кто сидит в пустом конце салона, и у нет соседей. На самом деле, по словам Марии, они находитесь непосредственно рядом с зоной контроля бортпроводников, которые в любой момент могут выйти в салон.

"Но, если рейс длинный, то есть шанс, ведь бортпроводники тоже спят. Тогда можно "пообщаться" на пустых задних креслах", – советует стюардесса. А вот туалет, по ее мнению, для секса неподходящее место – неромантично и негигиенично.

К тому же в иностранных самолетах кабинки такие маленькие, что вдвоем там очень сложно не только любить друг друга, но даже просто поместиться. Кроме того, если туалет будет долго занят, на это кто-нибудь обратит внимание и начнет стучать. "Мой выбор – задний ряд кресел в полупустом самолете ночью, когда бортпроводники закончили кормление и продажу из скай-шопа", – рекомендует Мария.

По ее словам, бортпроводников учат основам психологии, поэтому они знают, как вести себя при обнаружении занимающейся сексом парочки. "Если пассажир не несет угрозы окружающим, но ведет себя неподобающе – например занимается сексом на виду у других пассажиров, – мы должны мягко призвать их к порядку.

Многие мои коллеги довольно резко реагируют на подобное поведение пассажиров, хотя специальных инструкций на этот счет нет", – говорит стюардесса.

По поводу того, занимаются ли сексом в самолете сами бортпроводницы, она отмечает, что эта распространенная мужская эротическая фантазия весьма сомнительна. "В коротком рейсе очень ограничено время: иной раз не успеваешь даже доделать свою работу, не то что с пассажиром замутить. А в длинном перелете очень устаешь и уже не до секса", – признается девушка.

Кроме того, дорожащие местом работы сотрудники вряд ли пойдут на такой отчаянный шаг. От пассажиров они профессионально дистанцируются и крайне редко реагируют на флирт. Самое большее, что может себе позволить стюардесса – дать понравившемуся туристу телефон, чтобы позже пообщаться на земле.