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Lifestyle

Пять наводящих ужас туристических мест

Кадр youtube.com
Не все туристы любят путешествовать по красочным местам, на фоне которых можно сделать романтичные снимки для Instagram. Напротив, существует множество людей, которые предпочитают пощекотать себе нервы, отправившись в жуткие подземелья или леса, от которых веет смертью и ужасом. Dni.Ru решили вспомнить пять туристических мест с негативной энергетикой.
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Остров кукол в Мексике

Исла де Лас Муньекас – одно из самых страшных мест планеты. Согласно легенде, когда-то недалеко от острова утонула маленькая девочка, и живший там отшельник решил успокоить ее душу. Тогда мужчина начал собирать выброшенных на помойку, поломанных кукол и развешивать их на деревьях. 

За долгие годы многие куклы покрылись плесенью и пылью, у некоторых из них нет глаз, рук или ног. В общем, теперь это популярное туристическое место достойно стать декорацией к самому жуткому фильму ужасов. Вместе с тем, путешественники исправно посещают это место, надеясь пощекотать себе нервы. 

Катакомбы Парижа. Фото: wikipedia.org

Катакомбы Парижа

Еще одно место, способной нагнать ужас – это сеть извилистых подземных туннелей под Парижем. С конца XVIII века в катакомбах покоятся останки почти шести миллионов человек. Стены множества таких пещер выложены из костей и черепов. Естественно, что посещая катакомбы. некоторые туристы утверждают, что видели призраков или у них были весьма тягостные ощущения. 

Перевал Дятлова на Северном Урале. Фото: wikipedia.org

Перевал Дятлова на Северном Урале

Это зловещее место притягивает множество туристов из-за загадочной и страшной трагедии, произошедшей в феврале 1959 года. Группа из девяти студентов-лыжников при странных обстоятельствах погибла, оставшись на перевале ночевать.

Истинная причина смерти ребят так до сих пор неизвестна, а потому туристы упорно приходят на место Дятлова. Многие надеются найти след снежного человека, а некоторые хотят ощутить потусторонние силы.  

Кладбище Сент-Луис. Фото: GLOBAL LOOK press

Кладбище Сент-Луис (Новый Орлеан, США)

Мрачный вид этого места напоминает типичную обстановку из фильмов про зомби. Кроме того, именно здесь расположена могила известной колдуньи, проповедующей религию Вуду – Мари Лаво.

Считается, что если загадать желание и оставить у ее склепа три монетки, то оно непременно сбудется. На кладбище часто проводятся разнообразные магические ритуалы, а некоторые местные жители утверждают, что иногда между могилами можно увидеть мертвецов, души которых так и не нашли покоя.   

Тюрьма Мэнсфилд. Фото: GLOBAL LOOK press

Тюрьма Мэнсфилд

Вряд ли кто-то из путешественников додумается заглянуть на отдыхе в действующую тюрьму, а вот древние заведения такого рода манят их как магнит. Тюрьма Мэнсфилд в штате Огайо была построена в XIX веке. 

Снаружи здание похоже на сказочный замок, а вот внутри интерьеры ужасают. Обшарпанные стены, потекшие потолки, жуткие камеры. За тюрьмой ходила дурная слава.

Из-за плохих условий большинство заключенных в ней и некоторые надзиратели погибли – из-за туберкулеза, гриппа, инфекции. Некоторые из узников убили себя. Ну а после того, как в этом здании был снят легендарный фильм "Побег из Шоушенка", тюрьма приобрела мировую известность. 

Автор: Рудольф Великолепный4 августа 2017, 12:26

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