Ученые развенчали миф о пользе "здоровых" продуктов

Специалисты из Великобритании выяснили, что считающиеся полезными продукты не всегда являются таковыми. Например, если употреблять их регулярно.

В число таких продуктов, по мнению экспертов, попали популярные для "перекусов" сухофрукты. В частности, они не лучшим образом влияют на зубы.

"Тот же изюм из-за большого содержания сахара является одной из ведущих причин кариеса у маленьких детей", – цитирует дантиста Саару Сабир Telegraph. "Многие родители считают, что это хороший продукт, содержащий массу витаминов, но это не так", - говорит медик.

По этим же причинам специалисты раскритиковали мед и яблоки. Диетологи уверяют, что первый продукт надо воспринимать только как лекарство. А твердые яблоки при регулярном употреблении могут повредить зубную эмаль.

Также ученые забраковали свежевыжатые и пакетированные соки. Особенно, если употреблять их регулярно. Так, в 250 граммах апельсинового сока содержится до 21 грамма сахара, тогда как людям рекомендуется потреблять только 30 граммов сахара в день. Исключением являются дети до 11 лет.

В целом сок усваивается организмом быстрее, чем целые фрукты, а это означает, что каждая порция провоцирует резкий всплеск уровня сахара в крови. Так что их употребление повышает риск развития диабета.

Что касается популярного сегодня цельнозернового хлеба, то специалисты объясняют, что его употребление провоцирует такой же всплеск сахара в крови, что и фруктовые соки. А вот переизбыток в рационе кокосового масла увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания насыщенных жиров продукте.