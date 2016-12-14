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Брижит Макрон

учитель французского языка и латыни
Брижит Макрон
  • Дата рождения: 13 апреля 1953
  • Место рождения: Амьен
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Женский
  • Дети: 3

Брижит Тронье родилась в семье шоколатье и владельца сети кондитерских магазинов Жана Тронье. Брижит была самой младшей из шестерых детей. Семья Тронье - богатые буржуа - обосновалась в Амьене в 1872 году. Занималась производством шоколада и амьенской разновидности печенья "макарон". Этот бизнес по сей день приносит семье доход в четыре миллиона евро в год.

22 июня 1974 года Брижит вышла замуж за будущего банкира Андре Луи Озьера, у супругов - трое детей: Себастьян (1975), Лоранс (1977) и Тифэн (1984). Сын Себастьян стал инженером, старшая дочь Лоранс - кардиологом, младшая Тифэн - адвокатом. Развелись супруги в 2006 году. У Брижит в настоящее время семь внуков.

Получив сертификат CAPES в области гуманитарных наук, Брижит преподавала в Париже, потом - в Страсбурге, в протестантской школе Lucie-Berge. В 1991 году она вернулась в родной город и стала работать преподавателем французского и латинского языков в иезуитском лицее La Providence. Здесь, в мае 1993 года, она встретила Эммануэля Макрона, ровесника и одноклассника ее дочери Лоранс.

Эммануэль посещал ее уроки литературы, Брижит также вела театральный класс, в котором он обучался. Их роман начался в следующем, 1994 году. Родители Эммануэля, опасаясь скандала, настояли на том, чтобы он уехал в Париж. И последний год он учился в Лицее Генриха IV. Тем не менее отношения с Брижит Тронье не прекращал.

Она вышла замуж за Макрона 20 октября 2007 года. На свадьбе были ее дочери. Впервые в качестве супруги действующего политика Брижит публично появилась 2 июня 2015 года, приняв участие в официальном ужине с королем Испании Филиппом и его женой.

Бриджит посвятила себя политической карьере мужа, нередко она помогает ему составлять речи для политических выступлений. Однако сама не собирается заниматься политикой. По словам мадам Тронье, она просто хочет "быть рядом".

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загорелой блондинкой с подтянутой фигурой, возраст которой только добавляет ей пикантности. Мадам Тронье следит за модой, очень любит брендовые вещи. Она - большая поклонница двух крупнейших французских модных домов - Dior и Louis Vuitton.

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