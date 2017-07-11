Чем модель Елена Кулецкая кормит годовалую дочь

Супермодель Елена Кулецкая рассказала своим подписчикам в Instagram как она постепенно переводит годовалую дочь на взрослую пищу. Уже с полугода в ход пошли овощи, фрукты, мясо и яйца, творог, каши.

Елена рассказывает, что дочь уже месяцев с восьми получала как прикормку ломтики фруктов. Чаще всего это было яблоко или банан. Малышка капризничала, разбрасывала кусочки по столу. Но молодая мама не сдавалась.

"Дальше пошли либо не полностью перемалываемое пюре (с крошками и комочками), либо хорошо проваренные кусочки кабачка, яблока", пишет супермодель. По ее словам, с такой пищей даже беззубый малыш справится без проблем.



Вскоре Нику перестала интересовать грудничковая еда для беззубых юных девушек. Дочь принялась требовательно указывать пальчиком в родительские тарелки, требуя и себе взрослой еды.

"В 11 месяцев, когда она слопала весь мой винегрет и реально оставила меня без обеда, (а меняться на ее невзрачную пюреху я была не готова), я поняла, что пришла пора пересмотреть детский рацион", – рассказывает модель.



В свой годик от роду Ника уже умеет пользоваться столовыми приборами и грызет твердую пищу. В рационе малышки появились сырые овощи: огурец, помидор, морковь.

Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) Июл 10 2017 в 11:49 PDT

Подписчики Елены поделились с молодой мамой своим опытом кормления малышей. В основном подписчики поддерживают молодую маму. Некоторые делятся своим опытом кормления годовалых малышей, дают практические советы.

Модель Елена Кулецкая замужем за фотографом и оператором Станиславом Романовским. Дочь Ника родилась у пары в мае 2016 года.