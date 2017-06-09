Пять лучших книг для чтения на пляже

Пляжный отдых – идеальное время для того, чтобы побаловать себя увлекательным и легким чтением. Dni.Ru подготовили для вас обзор книг, которые стоит кинуть в чемодан вместе с пачкой бикини.

Лиана Мориарти "Верные, безумные, виновные"

Тем, кого очаровал сериал "Большая маленькая ложь", снятый по одноименному роману австралийской писательницы, наверняка придется по вкусу ее новое творение. "Верные, безумные, виновные", как и все книги Мориарти, посвящены психологии семейных отношений. По сюжету три семейные пары собираются вместе, чтобы отлично провести вечер. Но одно трагическое событие внезапно кардинально меняет их жизни.

Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

Если вы не успели еще посмотреть нашумевший сериал "Рассказ служанки", для начала прочитайте книгу. Как ни крути, ее не сможет затмить ни одна из многочисленных экранизаций. Феминистке Этвуд удалось реалистично воссоздать мир, в котором женщин лишают каких-либо прав и нагружают массой обязанностей, главная из которых – рожать как можно больше детей для богатых чиновников.

Анна Гавальда "Просто вместе"

Все романы Гавальды по-французски романтичные, чувственные и в то же время очень глубокие. "Просто вместе" – книга о щемящем одиночестве, детско-родительских отношениях и, конечно, любви, которая и бросает главной героине спасательный круг.

Роберт Гэлбрейт "Зов кукушки"

"Зов кукушки" – классический интеллектуальный детектив с лихо закрученным сюжетом. Однако главная интрига произведения – личность автора, ведь за псевдонимом Роберт Гэлбрейт скрывается "мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг.

Ю Несбе "Жажда"

Любителям книг о полицейских расследованиях также придется по вкусу последнее творение норвежского мастера детектива Ю Несбе. На этот раз бесстрашному Харри Холе придется ловить маньяка, оставляющего на месте преступлений кровавые инсталляции.