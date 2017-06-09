Пять лучших книг для чтения на пляже

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Тем, кого очаровал сериал "Большая маленькая ложь", снятый по одноименному роману австралийской писательницы, наверняка придется по вкусу ее новое творение. "Верные, безумные, виновные", как и все книги Мориарти, посвящены психологии семейных отношений. По сюжету три семейные пары собираются вместе, чтобы отлично провести вечер. Но одно трагическое событие внезапно кардинально меняет их жизни. 

Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

Если вы не успели еще посмотреть нашумевший сериал "Рассказ служанки", для начала прочитайте книгу. Как ни крути, ее не сможет затмить ни одна из многочисленных экранизаций. Феминистке Этвуд удалось реалистично воссоздать мир, в котором женщин лишают каких-либо прав и нагружают массой обязанностей, главная из которых – рожать как можно больше детей для богатых чиновников. 

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Автор: Рудольф Великолепный9 июня 2017, 16:26

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