Меланью Трамп распекли за платье-ночнушку

Супруга американского президента Мелания Трамп потеряла статус безукоризненно одевающейся леди. На ежегодный прием в Театре Форда в Вашингтоне она надела платье телесного цвета, которое раскритиковали многие пользователи Сети.

Катастрофа для любителей стиля Мелании Трамп произошла 4 июня 2017 года. Жена главы государства предпочла надеть шелковое платье телесного цвета от филиппинского дизайнера Моника Люлье. Стоимость такого наряда оценивается в 2595 долларов (~147 тысяч рублей), передает издание Express.co.uk.

Однако многие пользователи Сети не оценили подобное дизайнерское решение. В частности, их возмутил силуэт платья – на этот раз Мелания Трамп сделала акцент не на талии, а на завязанном на уровне пояса узле. Также они предположили, что это вовсе не платье, а "ночнушка".

Тем не менее, некоторые ценители образа первой леди США остались в восторге от ее шелкового платья. "Прошлым вечером Мелания переступила порог Белого дома, нарядившись сногсшибательно", - написал в соцсети Twitter Stella_Basham.

Как правило, все наряды супруги американского президента выглядят очень красиво, модно, стильно. Особенно запомнилась пользователям Сети голубая двойка Мелании Трамп, в которой она пришла на инаугурацию Дональда Трампа. Подобный наряд закрепил за женой американского лидера статус модницы.

Отметим, что образ Мелании Трамп даже пыталась скопировать супруга президента Франции Брижит Макрон. На инаугурацию Эммануэля Макрона его возлюбленная пришла в двубортном жакете в стиле милитари и платье выше колена. При этом выбранный женщиной оттенок платья практически полностью совпадает с цветом наряда, в котором пришла на аналогичную церемонию первая леди США.