Десять необычных свойств психики

Кто-то всю жизнь борется с собой в попытке достичь совершенства, а кто-то научился извлекать силу из слабостей. Много усилий прикладывают лишь те, кто не знает, как правильно использовать свои ресурсы. Взять под контроль свою жизнь помогут 10 секретов психики, о которых вы не догадывались.

Почему занятия спортом полезнее интеллектуальных игр? Как заставить человека выболтать важный секрет, и почему не стоит вестись на халяву? А еще мы прокачаем вашу силу воли, научим съедать в 2 раза меньше калорий и читать больше книг. Все эти вопросы легко обосновать с научной точки зрения, подробно расписав механизм работы человеческой психики.



Спорт лучше интеллектуальной игры

Разгадывание судоку и прочих развивающих головоломок оттачивает внимательность и глубину мышления, но применительно лишь к игре. Это значит, если вы разгадываете кроссворды, вы просто улучшаете навык разгадывания кроссвордов. Хотите по-настоящему позаботиться о функционировании мозга в старости? Выйдите на прогулку, покидайте мяч или займитесь спортом. Физические упражнения улучшают кровообращение и удваивают дозу кислорода в нервных тканях.

Визуализация повышает продуктивность

Если хотите укрепить мотивацию и подстегнуть собственную активность, нет механизма лучше, чем представление желаемого действия в уме. Не просто обладание мечтой, но процесс овладения навыком, который вам интересен. Если мечтаете получить идеальное тело, лучше представлять тренировку в тренажерном зале. Хотите написать книгу? Визуализируйте процесс ее написания. Это поможет задействовать те зоны мозга, которые отвечают за быстрое продвижение к цели.

Деление на подзадачи увеличивает силу воли

Человеческая психика устроена таким образом, что буксует при большом объеме задачи. Так, мозг включается в дело слишком долго, парализуя функции префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за силу воли. Чтобы обмануть себя и сохранить силы для действий, лучше разбить большую задачу на несколько мелких подзадач. Тогда приступить к реализации проекта будет в разы проще, вы быстрее втянетесь в процесс и не заметите, как дело закончится.

Самоедство усугубляет прокрастинацию

Застревание в чувстве вины, привычка ругать себя за недостатки и срывы рабочей активности ведет к тому, что мозг ополчается против своего же хозяина. В его задачи входит не только логическая работа, но и поддержание хорошего настроения. А как это сделать легче всего? "Ты все равно нарушил диету, доедай тогда весь торт!" Ругая себя, человек попадает в еще большую прокрастинацию и усугубляет ошибки. Чтобы не допустить бесконечного круга вины, разрешите себе быть неидеальным.

Глазейте, но не трогайте

Обожаете гулять по магазинам и рассматривать дорогие витрины? Есть легкий способ удержаться от спонтанных трат – не брать вещи в руки. Дело в том, что как только вы прикасаетесь к предметам, которыми хотели бы обладать, мозг тут же увеличивает дозу дофамина в крови, заставляя человека хотеть совершить покупку. Если товар не трогать, а просто рассматривать, риск необдуманной траты уменьшиться вдвое.





Устали? Закройте рот

Психика человека становится податливой после тяжелых физических нагрузок, это значит, что спорт или переживание экстремальной ситуации развязывает человеку язык и делает более разговорчивым. Если хотите сохранить секрет в тайне, поменьше треплите языком после тренировки, иначе выдадите о себе то, чем делиться не хотелось. Как и обратный эффект – чтобы разговорить спутника, устройте ему активный отдых, а потом задайте провокационный вопрос.

"Халява" провоцирует лишние траты

Подарки, бесплатные купоны или акции провоцируют человека активнее тратить деньги, так как являются банальной уловкой для психики, которая не привыкла оставаться в долгу. Когда вам дают что-то бесплатно, мозг чувствует себя обязанным отдать взамен нечто равноценное, а потому с большей охотой тратит деньги на продукт по завышенной цене. Как не попасть в ловушку хитрых маркетологов? Ничего не принимать бесплатно.

Чтение дается легче, если ставить ограничения

Мечтаете о личной библиотеке, но читать некогда? Начинаете книгу, а потом бросаете? Приучиться к буквоедству просто, если поставить перед собой задачу вычитывать каждый день небольшое, но обязательное число страниц. Мозг боится больших объемов работы, потому что долгосрочные проекты отбирают много энергии. Но пять страниц в день вряд ли успеют его утомить, зато вы получите шанс втянуться и прочесть книгу быстрее. Кстати, даже при таком темпе можно прочесть около 6-ти книг в году, а это однозначно лучше, чем ничего.





Хотите съесть меньше? Убирайте тарелку

Лучший способ контролировать вес – садиться за стол только тогда, когда вы действительно голодны, и есть ровно до того момента, пока не почувствуете себя сытым. Даже если осилили только полпорции, уберите остатки в холодильник, так вы убережете себя от переедания. Если обедаете в кафе, накройте тарелку салфеткой, это облегчит работу центру самоконтроля, который и так принимает слишком много решений за день.

Выспаться поможет приглушенный свет

Настроиться на глубокий и исцеляющий сон организму помогает гормон мелатонин, который вырабатывается исключительно в темное время суток. Именно он регулирует работу тела по биоритмам, помогает психике расслабиться и замедляет метаболизм, чтобы подготовить человека к отдыху и структуризации полученной за день информации. Чтобы сделать сон более качественным, лучше за полтора часа до сна приглушать свет в комнате и отойти от компьютера. Так вы поможете здоровью и укрепите иммунитет.