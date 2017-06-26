Десять необычных свойств психики

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Понедельник 26 июня
Лента новостей
13:02
Приятель забил мужчину доской в его же квартире
13:00
В свадьбу Никиты Преснякова вбухали десятки миллионов
12:55
Полицейским запретили междугородние звонки на работе
12:42
Тяжелобольной Андрей Губин встретился с сыном
12:34
Маньяк убил двух человек на остановке в Перми
12:33
В космосе найдены пригодные для жизни спутники
12:22
Потопленный корабль США обследуют водолазы Северного флота
12:10
Капитан затонувшего судна со 150 пассажирами сбежал первым
12:06
Молодая пассия беременна от Запашного
11:52
Мужчина сдал полиции избившего его жену брата
11:50
Володин обсудил с армянским коллегой формы сотрудничества парламентов
11:47
Машинист раскрыл детали столкновения двух поездов в Москве
11:42
Мария Захарова показала собственный рай
11:34
У стен Кремля произошла поножовщина
11:28
Зрителями "Ночи русского балета" в метро стали более 200 человек
11:27
Лолита пошла по стопам Пугачевой
11:23
Фото изменившегося Караченцова появились в Сети
11:20
Валентин Гафт сильно болен
11:15
Путин оказался популярнее Пушкина
11:09
Ученый заявил о разгадке тайны перевала Дятлова
11:08
Начался второй этап выборов президента "Нашествия"
11:03
Дороги Москвы подготовят для новых автобусных маршрутов
10:57
Вандалы разгромили могилу Цоя (фото)
10:51
Володин призвал укреплять отношения между Россией и Южной Кореей
10:49
В Барнауле умер известный российский художник
10:43
Брэд Питт встречается с двумя женщинами сразу
10:40
Как Джоан Роулинг разрушает мир Гарри Поттера
10:38
Автобус с артистами разбился под Иркутском
10:37
Поклонница жестоко отомстила Васильеву из "Модного приговора"
10:33
На пешеходных переходах Москвы появятся импульсные светофоры
10:30
Самые простые способы накопления денег
10:27
Журналистам в США ограничили свободу из-за России
10:06
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
09:48
В Петербурге мигрант надругался над шестиклассницей
09:37
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
09:26
Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе
09:23
Обнаружен неожиданный вред соцсетей для детей
09:16
В Подмосковье при странном ДТП перевернулась иномарка (видео)
09:11
Землю ждет неминуемая катастрофа
09:05
Telegram всплыл в деле о взрыве в Петербурге
08:48
Названа причина взрывного подорожания еды в России
08:38
Мужчина с пистолетом напал на детей в Москве
08:33
Infiniti упал в реку на западе Москвы
08:32
9-летняя дочь Панина о странном поведении и алкоголе
08:23
Малахов вмешался в раздутый на встрече с Путиным скандал
08:14
Порошенко раскрыл "хитрый заговор" Путина и Европы
08:00
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
07:54
В семье Моуринью случилось горе
21:02
Пугачева научит свободу любить
18:00
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
17:54
В Пакистане детей убила бомба-игрушка
17:22
Последствия крушения самолета на Кавказе попали на видео
17:12
Москвичам советуют не ждать хорошей погоды в конце июня
17:02
Бузова рассказала о невероятной ночи
16:36
В Нью-Йорке ребенок упал с аттракциона (видео)
16:23
У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли новую "жертву"
16:00
На Украине фермер открыл огонь по соседям
15:53
Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)
15:38
В убийстве четырехлетней девочки под Саратовом винят родителей
15:20
Звезды собрались на свадьбе Светланы Устиновой
15:03
Автобус из России перевернулся в Грузии
15:01
Главную достопримечательность Лондона эвакуируют из-за бомбы
14:54
Наташа Королева показала фигуру в бикини
14:21
Отец "пьяного" мальчика оставил эксперту немного времени
14:00
Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона
13:55
При наезде на толпу у мечети в Великобритании пострадали дети
13:46
Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению
13:23
В Анталье ребенка из России сбил грузовик
13:04
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
12:49
В Британии автомобиль въехал в толпу людей
12:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
12:37
Муж Бледанс изменился до неузнаваемости
11:59
Дайнеко избавляется от квартиры после измены мужа
11:36
После взрыва в Пакистане погибли 140 человек
11:24
Звезда "Дома-2" набросилась на бывшего священника
10:55
Эрдоган потерял сознание во время молитвы
10:45
В Москве зафиксирован выброс сероводорода
10:28
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
10:09
Как "косили" от армии в Великую Отечественную
10:06
У Соборной Мечети в Москве собрались десятки тысяч мусульман
00:00
Володин призвал выпускников воплощать мечты в жизнь
23:38
Саратовские выпускники с размахом отметили окончание школы
19:59
На выборах президента "Нашествия" появился новый лидер
19:52
Акинфеев похоронил сборную России
19:21
Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком
18:10
Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина
17:37
Шурыгину довели до истерики на работе
17:14
Владимир Путин оценил преобразившийся "Артек"
17:08
Московское метро встало из-за подозрительного предмета
16:55
Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы
16:08
Украина вымогала у Пригожина миллион долларов
15:45
Москвичей предупредили об опасной погоде
15:13
Дмитрий Певцов сильно постарел
14:45
Завершено расследование дела "пьяного" мальчика
14:38
Таксист устроил массовое ДТП на Ленинском проспекте
14:26
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
13:51
Звезда "Дома-2" оправдалась за нападки на отца "пьяного" мальчика
13:30
На востоке Москвы мусоровоз насмерть задавил женщину
13:24
Путин раскрыл свой большой секрет
12:59
Трагичная судьба сестры Наташи Королевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
Акинфеев похоронил сборную России
У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли новую "жертву"
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
Lifestyle

Десять необычных свойств психики

Фото: GLOBAL LOOK press\kati
Кто-то всю жизнь борется с собой в попытке достичь совершенства, а кто-то научился извлекать силу из слабостей. Много усилий прикладывают лишь те, кто не знает, как правильно использовать свои ресурсы. Взять под контроль свою жизнь помогут 10 секретов психики, о которых вы не догадывались.
прочитано 288 раз

Почему занятия спортом полезнее интеллектуальных игр? Как заставить человека выболтать важный секрет, и почему не стоит вестись на халяву? А еще мы прокачаем вашу силу воли, научим съедать в 2 раза меньше калорий и читать больше книг. Все эти вопросы легко обосновать с научной точки зрения, подробно расписав механизм работы человеческой психики.

Спорт лучше интеллектуальной игры

Разгадывание судоку и прочих развивающих головоломок оттачивает внимательность и глубину мышления, но применительно лишь к игре. Это значит, если вы разгадываете кроссворды, вы просто улучшаете навык разгадывания кроссвордов. Хотите по-настоящему позаботиться о функционировании мозга в старости? Выйдите на прогулку, покидайте мяч или займитесь спортом. Физические упражнения улучшают кровообращение и удваивают дозу кислорода в нервных тканях.

Визуализация повышает продуктивность

Если хотите укрепить мотивацию и подстегнуть собственную активность, нет механизма лучше, чем представление желаемого действия в уме. Не просто обладание мечтой, но процесс овладения навыком, который вам интересен. Если мечтаете получить идеальное тело, лучше представлять тренировку в тренажерном зале. Хотите написать книгу? Визуализируйте процесс ее написания. Это поможет задействовать те зоны мозга, которые отвечают за быстрое продвижение к цели.

Деление на подзадачи увеличивает силу воли

Человеческая психика устроена таким образом, что буксует при большом объеме задачи. Так, мозг включается в дело слишком долго, парализуя функции префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за силу воли. Чтобы обмануть себя и сохранить силы для действий, лучше разбить большую задачу на несколько мелких подзадач. Тогда приступить к реализации проекта будет в разы проще, вы быстрее втянетесь в процесс и не заметите, как дело закончится.

Самоедство усугубляет прокрастинацию

Застревание в чувстве вины, привычка ругать себя за недостатки и срывы рабочей активности ведет к тому, что мозг ополчается против своего же хозяина. В его задачи входит не только логическая работа, но и поддержание хорошего настроения. А как это сделать легче всего? "Ты все равно нарушил диету, доедай тогда весь торт!" Ругая себя, человек попадает в еще большую прокрастинацию и усугубляет ошибки. Чтобы не допустить бесконечного круга вины, разрешите себе быть неидеальным.

Глазейте, но не трогайте

Обожаете гулять по магазинам и рассматривать дорогие витрины? Есть легкий способ удержаться от спонтанных трат – не брать вещи в руки. Дело в том, что как только вы прикасаетесь к предметам, которыми хотели бы обладать, мозг тут же увеличивает дозу дофамина в крови, заставляя человека хотеть совершить покупку. Если товар не трогать, а просто рассматривать, риск необдуманной траты уменьшиться вдвое.

Фото: GLOBAL LOOK press

Устали? Закройте рот

Психика человека становится податливой после тяжелых физических нагрузок, это значит, что спорт или переживание экстремальной ситуации развязывает человеку язык и делает более разговорчивым. Если хотите сохранить секрет в тайне, поменьше треплите языком после тренировки, иначе выдадите о себе то, чем делиться не хотелось. Как и обратный эффект – чтобы разговорить спутника, устройте ему активный отдых, а потом задайте провокационный вопрос.

"Халява" провоцирует лишние траты

Подарки, бесплатные купоны или акции провоцируют человека активнее тратить деньги, так как являются банальной уловкой для психики, которая не привыкла оставаться в долгу. Когда вам дают что-то бесплатно, мозг чувствует себя обязанным отдать взамен нечто равноценное, а потому с большей охотой тратит деньги на продукт по завышенной цене. Как не попасть в ловушку хитрых маркетологов? Ничего не принимать бесплатно.

Чтение дается легче, если ставить ограничения

Мечтаете о личной библиотеке, но читать некогда? Начинаете книгу, а потом бросаете? Приучиться к буквоедству просто, если поставить перед собой задачу вычитывать каждый день небольшое, но обязательное число страниц. Мозг боится больших объемов работы, потому что долгосрочные проекты отбирают много энергии. Но пять страниц в день вряд ли успеют его утомить, зато вы получите шанс втянуться и прочесть книгу быстрее. Кстати, даже при таком темпе можно прочесть около 6-ти книг в году, а это однозначно лучше, чем ничего.

Фото: GLOBAL LOOK press\West Coast Surfer

Хотите съесть меньше? Убирайте тарелку

Лучший способ контролировать вес – садиться за стол только тогда, когда вы действительно голодны, и есть ровно до того момента, пока не почувствуете себя сытым. Даже если осилили только полпорции, уберите остатки в холодильник, так вы убережете себя от переедания. Если обедаете в кафе, накройте тарелку салфеткой, это облегчит работу центру самоконтроля, который и так принимает слишком много решений за день.

Выспаться поможет приглушенный свет

Настроиться на глубокий и исцеляющий сон организму помогает гормон мелатонин, который вырабатывается исключительно в темное время суток. Именно он регулирует работу тела по биоритмам, помогает психике расслабиться и замедляет метаболизм, чтобы подготовить человека к отдыху и структуризации полученной за день информации. Чтобы сделать сон более качественным, лучше за полтора часа до сна приглушать свет в комнате и отойти от компьютера. Так вы поможете здоровью и укрепите иммунитет.

Автор: Василий Ручкин26 июня 2017, 11:25

комментарии

Политика

Путин раскрыл свой большой секрет
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

Шоу-бизнес

В свадьбу Никиты Преснякова вбухали десятки миллионов
Тяжелобольной Андрей Губин встретился с сыном
Молодая пассия беременна от Запашного
63-летняя Лайма Вайкуле серьезно больна

Проишествия

Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
В Нью-Йорке ребенок упал с аттракциона (видео)
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля

Lifestyle

Валентин Гафт сильно болен
Как Джоан Роулинг разрушает мир Гарри Поттера
Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона
Евгения Моргунова убила смерть сына
Общество

Малахов вмешался в раздутый на встрече с Путиным скандал

Глава Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев за свой счет покупал детям капельницы
Общество

Ученый заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

По его словам, в гибели туристов нет никакой мистики
Шоу-бизнес

В свадьбу Никиты Преснякова вбухали десятки миллионов

Внук Пугачевой решил затмить роскошью остальных звезд
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Андрей Губин встретился с сыном

Певец не виделся с юношей более 20 лет

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок

Фоторепортажи

Звезды собрались на свадьбе Светланы Устиновой
Как выпускники простились со школой
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
Редникова выставила приплюснутую грудь

Спорт

Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
Акинфеев похоронил сборную России
Предательница Степанова получала в России огромную зарплату

Регионы

В убийстве четырехлетней девочки под Саратовом винят родителей
Отец "пьяного" мальчика оставил эксперту немного времени
Последствия крушения самолета на Кавказе попали на видео
Хирурги забыли марлю в животе женщины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru