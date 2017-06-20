Самый красивый преступник покорил миланский подиум
Микс принял участие в миланском показе коллекции немецкой марки Philipp Plein, лицом которой он является. У себя в Instagram манекенщик опубликовал фото с мероприятия.
Судя по всему, дефиле сексуального преступника имело оглушительный успех, ведь внешность модели мало кого оставляет равнодушным. Снимок с показа также вызвал восторг и у подписчиков модели, которых сейчас насчитывается уже более 1,1 миллиона. Пухлогубого красавчика "лайкнули" более 90 тысяч раз.
Стоит отметить, что история жизни Джереми Микса – живое воплощение сказки о Золушке. В 2014 году простой парень из города Стоктон шатата Калифорния был задержан полицией за незаконное хранение оружия. На странице органов правопорядка в Facebook была опубликована фотография преступника, которая роковым образом и изменила его жизнь.
Необычная. сексуальная внешность мужчины привлекла внимание пользователей Сети. Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков. После этого Джереми был признан самым красивым преступником в мире, он взялся за ум и решил заняться модельной карьерой. Тем более, что после публикации фото на него со всех сторон посыпались предложения о работе от знаменитых кутюрье.
В марте 2016 года Джереми был освобожден из тюрьмы досрочно, после чего начал активно появляться на подиумах и страницах глянцевых журналов. У 33-летнего экс-преступника и модели есть жена и трое детей.
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