Самый красивый преступник покорил миланский подиум

Бывший уголовник Джереми Микс, известный всему миру как самый красивый преступник США, в очередной раз блеснул на неделе моды. На этот раз сексуальный манекенщик покорил подиум Милана.

Микс принял участие в миланском показе коллекции немецкой марки Philipp Plein, лицом которой он является. У себя в Instagram манекенщик опубликовал фото с мероприятия.

Судя по всему, дефиле сексуального преступника имело оглушительный успех, ведь внешность модели мало кого оставляет равнодушным. Снимок с показа также вызвал восторг и у подписчиков модели, которых сейчас насчитывается уже более 1,1 миллиона. Пухлогубого красавчика "лайкнули" более 90 тысяч раз.

Fashion week in Milan ! @philippplein78 Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Июн 18 2017 в 7:07 PDT

Стоит отметить, что история жизни Джереми Микса – живое воплощение сказки о Золушке. В 2014 году простой парень из города Стоктон шатата Калифорния был задержан полицией за незаконное хранение оружия. На странице органов правопорядка в Facebook была опубликована фотография преступника, которая роковым образом и изменила его жизнь.

Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Июн 12 2017 в 8:30 PDT

Необычная. сексуальная внешность мужчины привлекла внимание пользователей Сети. Фото неожиданно набрало более 100 тысяч лайков. После этого Джереми был признан самым красивым преступником в мире, он взялся за ум и решил заняться модельной карьерой. Тем более, что после публикации фото на него со всех сторон посыпались предложения о работе от знаменитых кутюрье.

Workin' it Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Мар 15 2017 в 4:54 PDT

В марте 2016 года Джереми был освобожден из тюрьмы досрочно, после чего начал активно появляться на подиумах и страницах глянцевых журналов. У 33-летнего экс-преступника и модели есть жена и трое детей.