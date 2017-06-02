Главные события Москвы со 2 по 8 июня 2017 года

На календаре – лето, а это значит, что пора сказать нет дивану и телевизору. Новый сезон приготовил подарки поклонникам балета, классической и рок-музыки, живописи и фотографии, и, конечно, любителям кино. Dni.Ru помогут сориентироваться в самых ярких событиях ближайших семи дней.

2 июня, пятница

В Галерее Классической Фотографии проходит уникальная выставка ретрообъективов, где представлена крупнейшая в России частная коллекция из порядка 230 экспонатов, большинство из которых – редкие и уникальные экземпляры. Посетители могут наглядно проследить эволюцию фотооптики за 130 лет. Самые старые линзы, с помощью которых снимали королевских особ и первых поселенцев Америки, относятся к XIX веку. В основе коллекции - шедевры художественной оптики, среди которых объективы Schneider-Kreuznach, Dallmeyer, Zeiss, Wollensak, Berthiot и другие. Представлены разработки около 30 ведущих производителей фототехники второй половины XIX – середины XX века, в том числе, такие гранды, как завод Карла Цейса и американская компания Eastman Kodak Company.

В Yotaspace выступит знаменитая отечественная рок-группа "Чиж & Co". Коллектив, мягко говоря, не балует новым материалом – последняя номерная пластинка "Чиж & Co" "Нечего терять" вышла в конце прошлого века – однако же продолжает активно концертировать, чем и радуют публику.





В Государственном Кремлевском Дворце свой 80-летний юбилей отметит легендарный композитор, народный артист СССР Евгений Дога. Именинника придут поздравить звезды кино, театра и эстрады, среди них: Тамара Гвердцители, Сергей Волчков, Аристарх Ливанов, Екатерина Гусева, Зара, Ансамбль "воронежские девчата", театр-студия "Непоседы" и другие. Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония". В программе "Диалоги любви" прозвучат знаменитые произведения Евгения Доги, в частности композиции из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо".

До 4 июня в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе проходит московский этап Мирового тура по пляжному волейболу. У всех желающих есть отличная возможность зарядиться позитивом и получить незабываемые эмоции, посмотреть красочный и заряженной летней энергией пляжный волейбол в исполнении лучших спортсменов планеты.

В "Зеленом театре" ЦПКиО им. Горького пройдет "Очень-очень веселый летний" концерт группы "Ночные Снайперы". Сет-лист песен фанаты выберут заранее путем интернет-голосования. Диана Арбенина создаст яркое летнее мероприятие для всех любителей настоящей гитарной музыки.

3 июня, суббота

В парке Skazka пройдет второй фестиваль для детей и их родителей "Завтра". Гостей ждут бесплатная игровая зона с конструкторами, развивающие игры на свежем воздухе, творческие, развлекательные и образовательные активности, хендмейд мастер-классы для всех желающих и веселая ярмарка "Мамаркет" с игрушками, предметами интерьера ручной работы, авторскими украшениями, детскими книгами и одеждой для всей семьи. Помимо обширной программы фестиваля в парке доступно множество других возможностей увлекательного досуга: музей археологии, колесо обозрения, клоунариум, контактный зоопарк, хаски-лэнд, веревочный парк, скалодром и другие аттракционы.





В Государственном Кремлевском Дворце в рамках летних "Кремлевских сезонов" покажут знаменитый балет "Лебединое озеро". Культовое творение гениального Петра Ильича Чайковского – это классика мирового балета, визитная карточка русской школы. Сюжет построен по старинной немецкой легенде о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. В ГКД отмечают, что "Лебединое озеро" в постановке театра "Кремлевский балет" – это нестареющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

В Соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт "Музыка Вселенной. Видеоинсталляция: Вселенная глазами телескопа Hubble". Зрителей ждут космические тайны, увиденные с помощью выведенного на околоземную орбиту телескопа Хаббл – и музыка, звучавшая задолго до изобретения первого телескопа. Песни далеких звезд – и мелодии земной жизни. Поют орган и дудук, виброфон и маримба, звучат шедевры Баха, Бадаламенти, Циммера и Гласса. Космические картины оживут на древних стенах собора.

4 июня, воскресенье

В Музее-усадьбе Кусково в рамках летнего музыкального фестиваля "Классика в Кусково" состоится концерт "Музыка во дворцах эпохи классицизма". Программу исполнит ансамбль солистов "Орфарион" под руководством художественного руководителя О. Худякова (флейта). Гостей ждут сочинения композиторов 17-18 веков, в том числе Баха, Сарти, Моцарта, Гайдна, Бортнянского, Березовского. Когда-то эта музыка, звучащая во дворцах и усадьбах, считалась модной и развлекательной. У вас есть отличный шанс перенестись на триста лет назад и представить себя на месте слушателей, среди гостей прекрасной усадьбы.

В клубе "16 Тонн" выступит группа "Мейделех" – три вокалистки и инструментальный бэнд. В репертуаре коллектива песни Barry Sisters, The Andrews Sisters, Habanot Nechama, Blondie, Zebda, Renato Carosone, Dean Reed Леонида Утесова, Эдиты Пьехи, Yma Sumak, Александра Вертинского и многих других. Каждая песня сделана как отдельный номер, мини-спектакль, в котором есть своя история, что сильно отличает группу от многих других кавер-коллективов.

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Международный культурный проект "Окно в Израиль", созданный известным израильским дирижером-аранжировщиком Александром Канцбергом. В программе концерта прозвучат израильские популярные мелодии, аранжированные для биг-бэнда и солистов, в исполнении джаз-оркестра Академии им.Маймонида под руководством Павла Овчинникова, израильского вокалиста Дорона Бен Ами, московской популярной певицы Аллы Рид, при участии ректора Академии им. Маймонида – профессора музыки, г-жи Янкелики Сушковой-Ириной (арфа). Специальный гость программы - известный российский джазовый музыкант и педагог, заведующий джазовым отделением Ростовского колледжа искусств – Адам Терацуян (контрабас).

5 июня, понедельник

На сцену Светлановского зала Московского Международного Дома Музыки выйдет Народный артист России Александр Малинин. Публике будет представлена новая классическая программа "Влюбленный в романс". Концерт станет настоящим наслаждением для всех ценителей старинного русского романса и поклонников творчества Малинина. Вечер украсят специальные гости: народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Вероника Джиоева, Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова.

6 июня, вторник

В Рахманиновском зале Московской консерватории даст концерт прославленный пианист Юрий Розум. И это важное событие, ведь большую часть времени маэстро проводит в разъездах, выступает в разных точках мира, проводит фестиваль искусств, колесит по стране, выискивая талантливых и перспективных детей. Поэтому московскими концертами Юрий Розум балует не так часто, как хотелось бы. В этот вечер со сцены прозвучит русская классика: произведения Чайковского, Рахманинова и Скрябина.





В здании Театра Романа Виктюка в рамках международного проекта Global Spirituality пройдет вечер с Карен Берг, духовным лидером мирового каббалистического движения. Карен – первая женщина-каббалист, которая наперекор традициям смогла демократизировать древнее учение и поведать о нем тысячам людей, организовав глобальное сообщество, куда вошли звезды мировой величины. На мероприятии пройдут различные духовные практики в формате мастер-классов. Также гостей ждет концептуальный фуршет с блюдами разных стран. А центральным событием вечера станет лекция Карен Берг, в которой она поделится секретам, как проложить дорогу к миру без войн и принуждения.

В отеле The Ritz-Carlton Moscow состоится Международная конференция "Карьера и Бизнес в Голливуде: Время действовать!", которую организует кинокомпания "Царь Pictures". Американские продюсеры приедут в Россию, чтобы рассказать о внутренней кухне Голливуда и своем опыте в производстве и продюсировании кинопроектов. Ключевыми спикерами конференции станут Саша Шапиро, продюсер и исполнительный продюсер фильмов "Ярость" с Брэдом Питом, "Саботаж" с Арнольдом Шварценеггером и других, а также Тодд Гарнер, участвовавший в создании более 170 фильмов, в частности "Три икса" с Вин Дизелем, и "Рыцарь дня" с Томом Крузом и Кэмерон Диаз. По завершению деловой части в ресторане "The Сад" состоится "Голливудский Прием" с участием известных российских продюсеров и режиссеров, звезд кино и театра.

7 июня, среда

В Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет Международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и современность". Как отмечают организаторы, основная идея фестиваля – показать всю палитру мирового искусства в области живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, собрать все тенденции и направления современной культуры в одном выставочном пространстве, представить искусство разных стран. Будут представлены работы более 300 участников из разных стран мира. После России фестиваль отправится в Китай, а затем в Португалию под "гастрольным" названием VERA World Fine Art Festival. Мероприятие продлится до 11 июня.





В Крокус Сити Холле выступит триумфатор четвертого сезона телепроекта "Голос", регент монастырского хора иеромонах Фотий. Зрителей ждут старинные романсы, русская классика, современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и итальянском языках.

В Государственном Кремлевском дворце отпразднует свое 60-летие Александр Маршал. В концерте примут участие известные гости: Александр Розенбаум, Лолита, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, Олег Газманов, Денис Майданов, Олег Митяев, Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Владимир Пресняков, группы "Уматурман" и "Город 312" и многие другие.

8 июня, четверг

В Галерее Классической Фотографии состоится презентация альбома "Как мечтает сталь" ведущего мото-фотографа Артема Василькова. Посетителям представят уникальное издание с портретами около двух сотен кастом-мотоциклов и их создателей: это своего рода экскурсия в мир российского эксклюзивного мотостроения. В объектив фотографа попали детища ведущих отечественных мастеров мотоциклостроения, входящие в первые десятки мировых рейтингов.





В Vegas City Hall, пройдет 8-я церемония вручения премий "Fashion People Awards-2017", организованная агентством "Fashion Events". Зрители узнают, кто же попадет в число самых модных людей столицы. Также ожидается много сюрпризов, выступления любимых артистов и неожиданные закрытые номинации. В этот вечер выступят: Филипп Киркоров, Emin, LOBODA, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Макс Барских, Слава, Ани Лорак, Александр Панайотов, Александр Ревва, Мот, Митя Фомин и другие. Ведущими вечера станут Юлия Барановская и Вячеслав Манучаров.

В ресторане Shore House даст концерт группа "Машина времени". Музыканты исполнят все лучшие хиты разных лет, коих за 48 лет существования группы накопилось немало: от самого старого до самого нового, от "Марионеток" через "Поворот" до "Однажды".

В Yotaspace на сцену выйдет британская группа Anathema. Коллектив, основанный братьями Кавана, всегда удивляла поклонников периодической кардинальной сменой стиля: от дэт-метала и свирепого дума до прогрессивного рока. Планируется, что на концерте будут исполнены самые красивые баллады, а также песни с нового, еще не вышедшего альбома.

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет шоу "Звездный Дуэт – Легенды Танца". Это танцевальное действо, объединяющее в себе представителей мировой танцевальной элиты, победителей международных фестивалей и спортивных соревнований по бальным танцам, многократных чемпионов Европы и Мира. На кремлёвский паркет выйдут легенды танца из России, Азербайджана, США, Италии, Дании, Южно-Африканской Республики. Лейтмотивом выступлений станет тема "Русский бал".

Среди кинопремьер этой недели фильм "Мумия" с Томом Крузом и Расселом Кроу в главных ролях. Можно считать картину перезапуском известной истории с новыми актерами, весьма именитыми, кстати. По сюжету погребенная в саркофаге дочь египетского фараона возвращается в наш мир, чтобы "взять свое". И на Земле начинается сущий кавардак.

Другая новинка – фильм "Его собачье дело" с Брюсом Уиллисом. Пса главного героя, частного детектива, похищают бандиты. И теперь они, используя шантаж, требуют выполнять их поручения. Герой Уиллиса готов пойти на все, чтобы вернуть своего четвероного друга.