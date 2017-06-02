5 фильмов для просмотра на выходных с бойфрендом

Фильм для совместного просмотра – это всегда муки выбора. Вкусы в кинематографе у пар нередко расходятся: кому-то нравятся динамичные эффектные боевики, а кто-то обожает утирать слезу на мелодраматичных историях любви. Dni.Ru советуют пять фильмов, которые способны объединить у экранов людей самых разных пристрастий. И выбор которых точно удивит вашего бойфренда.

Логан / Logan (2017)

Уставший от жизни Логан почти растерял способность к регенерации и не любит лишний раз выпускать свои легендарные когти в драке. Он подрабатывает водителем лимузина и заботится о постаревшем и больном профессоре Икс, который скрывается на мексиканской границе. Но волей судьбы ему приходится столкнуться с юным мутантом, до боли напоминающим его самого, за которым охотятся злые силы. "Логан" разительно отличается от супергеройских блокбастеров и в большей степени походит на олдскульные вестерны и роад-муви: пыльная дорога, немногословные персонажи, тяжелые характеры. В общем, очень крепкое кино, которое определенно повлияет на дальнейшие фильмы о супергероях и заставит их меняться.

Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road (2015)

Том Харди, который всегда на высоте, и стриженная под мальчика Шарлиз Терон гоняют по зрелищной постапокалиптической пустыне, занимаясь истреблением врагов. Здесь, в общем, бессмысленно пересказывать сюжет и как-то очень глубоко анализировать "смысл" фильма. Это магия кино в чистом виде, которая забирает твое внимание на все два часа – и ты при этом забываешь о своих кинематографических пристрастиях. "Безумный Макс" – это в самом деле идеальное кино для совместного просмотра, ведь оба зрителя гарантированно будут сидеть с отвисшими челюстями.

Маленькая мисс Счастье / Little Miss Sunshine (2006)

Маленькая Олив мечтает победить на конкурсе красоты во что бы то ни стало. Ради этого в путешествие в солнечную Калифорнию собирается вся ее семья. Семейка та еще: папа – писатель-лузер, мать постоянно пашет по дому и у нее никогда нет времени на дочурку, а еще у матери есть брат-гей, который мечтает покончить с собой после трудного расставания с мужчиной. Старший брат маленькой Олив – настоящий мизантроп, цитирующий Ницше и не скрывающий своей ненависти к своим родным. Венцом этой странной семьи является дедушка Эдвин – наркоман и старый развратник с темным и бурным прошлым. Но всем этим дико разным людям приходится объединиться ради Олив и ее чистой и светлой мечты.

Леон / Leon (1994)

Этот фильм не только предвосхитил моду на чокеры у девушек, но еще и идеально выразил настроение целой эпохи. "Жизнь всегда такое дерьмо, или только когда ты маленький?", – спрашивает малолетняя героиня Натали Портман у своего гуру и соседа, киллера экстра-класса в исполнении Жана Рено. И суровый, умудренный жизненным опытом убийца отрезает: "Всегда". Внезапная дружба бандита и ребенка. Сентиментальный боевик. Жестокая мелодрама. История о том, как оставаться младенцем в душе и сохранить в себе чувственность в этом колючем мире. Чем больше лет "Леону", тем сильнее он трогает повзрослевших зрителей.

Пустоши / Badlands (1973)

Очень важный в истории американского кинематографа фильм, который являет собой классическую историю таких себе Бонни и Клайда из провинции. Слишком скучно, слишком пыльно, нечего делать. Перспектив никаких. Атмосфера удушья, тотального одиночества. И только любовь помогает хоть как-то скрасить жизнь в глухомани. Юная Холли влюбляется в смазливого мусорщика Кита, который до одури похож на Джеймса Дина, но отец, разумеется, запрещает ей видеться с этим парнем. Несмотря на это, Кит и Холли решают, что им никто не указ, и препятствие в виде отца устраняют, дальше отправляясь в бега по американским пустошам.

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.