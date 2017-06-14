Многомиллионные подарки миллиардеров

Российский предприниматель, один из самых богатых людей мира по версии Forbes Владимир Потанин пополнил коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Dni.ru решили вспомнить, кто еще из отечественных миллиардеров сделал свой большой вклад в искусство.

Владимир Потанин

Учредитель Благотворительного фонда Владимира Потанина передал в дар галерее работу Эрика Булатова "Картина и зрители". Масштабное полотно было приобретено специальнодля галереи и положило начало долгосрочной программе по пополнению коллекции музея "Меценаты и дарители – Третьяковской галерее".

"Это удивительное полотно одного из самых значительных современных художников напрямую соотносится с одним из главных произведений русского искусства, "Явлением Христа народу" Александра Иванова", – сказала на церемонии директор галереи Зельфира Трегулова.

Алишер Усманов

Алишер Усманов является не только богатейшим российским предпринимателем, но и выдающимся меценатом. Один из самых крупных вложений в искусство бизнесмен сделал в 2007 году, выкупив на аукционе Sotheby's коллекцию картин знаменитого музыканта Мстислава Ростроповича.

Усманов приобрел шедевры Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Валентина Серова, Александра Иванова, Ильи Репина почти за 112 миллионов долларов. После покупки Усманов безвозмездно передал коллекцию в государственные музеи. В 2013 году для Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина предприниматель купил полотно Франца Халса "Евангелист Марк".

Виктор Вексельберг

Российский предприниматель, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг также сделал большой вклад в искусство. В 2004 году в Нью-Йорке он приобрел уникальную коллекцию ювелирных изделий Карла Фаберже у семьи Форбс, что обошлось более чем в 100 миллионов долларов. Полюбоваться этими прекрасными творениями теперь можно в музее Шуваловского дворца в Санкт-Петербурге.