Россиянам предложили отправиться в тур по следам ДНК

Откуда родом наши далекие предки, какая кровь течет в наших жилах? К сожалению, большинство людей не знает ответ на этот вопрос и даже не догадываются, из каких регионов мира ведет историю их род.

Международный туристический метапоиск momondo провел опрос россиян, в ходе которого выяснилось, что лишь 28% респондентов могут проследить свою родословную максимум до двух стран. При этом половина всех участников опроса признались: если бы обладали информацией о предках из других стран, то с удовольствием бы отправились туда для того, чтобы поближе познакомиться с местной культурой и обычаями.

Вдохновившись результатами исследования momondo совместно с медико-генетическим центром Genotek приглашает всех желающих совершить путешествие по следам ДНК и принять участие в конкурсе, который поможет исследовать родословную и увидеть, что каждого из нас с миром объединяет больше, чем мы можем догадываться. Для участия в нем необходимо ответить лишь на один вопрос: "Как путешествия помогают расширять кругозор и бороться с предрассудками?".

Авторы ста лучших эссе смогут узнать свой геном: они получат в подарок комплект для сбора генетического материала, который впоследствии смогут передать в лабораторию для исследования. Призеры первого тура смогут выйти во второй этап конкурса, записав короткое видео, снятое во время прочтения результатов генетического теста. Те, кто пришлет самые креативные и эмоциональные ролики, имеют шанс выиграть путешествие по странам своего происхождения.

В том, что история происхождения каждого человека значительно более разнообразна, чем мы привыкли думать, предлагает убедиться документальный проект "Путешествие по следам ДНК" (The DNA Journey).