Необузданный шеф-повар удивляет гурманов Москвы

За последние полтора десятка лет в столице сформировалась огромная аудитория людей с крайне практичным отношением к ресторанной культуре. Белые скатерти, надменные сомелье и запредельные чеки за унылую "французскую" кухню нижегородского разлива их совершенно не вдохновляют. Эти люди ходят в рестораны, прежде всего, за качественной едой, причем делают это часто, а потому не готовы переплачивать.

Их больше интересует не антураж, а суть – то, что лежит на тарелке, то, как это приготовлено и сервировано. Они в курсе общемировых гастрономических тенденций и локальных трендов, потому что много путешествуют, пробуют и воспитывают собственный вкус. Они знают имена шеф-поваров и приходят на них, независимо от места их работы. Как раньше искушенная публика ходила не в театр вообще, но на конкретных артистов.

Ресторан Seven, который открылся в начале мая в Дмитровском переулке, будет интересен, прежде всего, таким людям. Впрочем, создатели проекта явно рассчитывают на более широкую аудиторию. И шансы у них неплохие. Во всяком случае, аналогичных качественных гастрономических проектов с таким демократичным ценником в центре Москвы, пожалуй, больше не найти.

Интерьер заведения напоминает загородный дом с просторными комнатами, лесенками, большими окнами и укромными уголками, где даже при полной посадке в 170 человек не ощущается никакой тесноты. На кухню владельцам каким-то чудом удалось заманить Дмитрия Шуршакова, одного из самых заслуженных и совершенно необузданных в творческом плане столичных шеф-поваров. Перед Шуршаковым поставили задачу сделать достаточно большое и разнообразное меню, в котором нашлось бы место разным гастрономическим традициям. Что он собственно и реализовал. Среди нескольких десятков позиций можно отыскать и русскую, и европейскую, и паназиатскую кухню. Однако все это переосмыслено, переформатировано, отточено и доведено до обманчивой простоты.

Весенний салат с рукколой и фенхелем заправлен острым соусом васаби, а оттенен свежей клубникой. Тартар из говядины оформлен в тайском стиле, поэтому вместо чипсов к нему подают правильно отваренный тайских рис. Карпаччо из креветки дополнено красной икрой, а в качестве контрастного вкуса выбрана смородина.

Давняя любовь Шуршакова к субпродуктам блестяще реализовалась в груше на гриле с паштетом из куриной печени, в нежнейшем крем-брюле из телячьей печенки и, конечно, в ливерном медовике с чатни из инжира. Справедливости ради стоит отметить, что последние две позиции, равно как и дивная молодая капуста на пару с соусом "винегрет" и щучьей икрой, хорошо знакомы поклонникам творчества Дмитрия. Эти блюда, что-то вроде визитной карточки шефа, в разное время можно было встретить в "Мюсли", "Ватрушке" или "Никуда не едем". Впрочем, хуже они от этого ничуть не стали.

Десертный раздел получился едва ли не самым скромным по количеству позиций, но каждая проработана на редкость тщательно, а иные вещи наверняка останутся в портфолио Шуршакова. Таков, например, "Туррон", который вопреки традиции сделан мягким. Его мощная сладость скорректирована хвоей и медом из алоэ. Не менее интересна и Кава Кон Помело. Блюдо исполнено в виде деликатного желе из кавы, которое сервируется на льду и потому не "распускается" сразу после подачи, но сохраняет форму столько, сколько понадобится. А его пикантную горчинку отлично дополняют кусочки спелого тропического фрукта.

Средний счет – до 2000 рублей.