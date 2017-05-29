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Lifestyle

Необычные процедуры красоты в Москве

Фото: гипсовая маска "Ультра-Комфорт" от Babor
В погоне за молодостью и красотой современные жители мегаполиса готовы практически на любые beauty-эксперименты. Чтобы удовлетворить запросы и привлечь новых клиентов, салоны красоты и спа-центры то и дело пополняют список своих услуг, иногда включая в прейскурант что-то особенное. Dni.Ru сделали подборку необычных, но вполне доступных процедур.
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Скульптурные черты

Уход не для слабонервных представляет немецкая косметическая марка Babor. В фирменных салонах Babor, а также салонах красоты, работающих на этой косметике, предлагают гипсовую моделирующую маску "Ультра-комфорт", использование которой дает мгновенный лифтинг-эффект.

Косметолог работает с этим средством по технике, напоминающей наложение гипса во время перелома – тонкие хлопчатобумажные бинты смачиваются в теплой воде и распределяются на лице. В течение 20 минут маска полностью застывает, за это время обеспечивая максимальное проникновение содержащихся в ней активных ингредиентов и эффективное воздействие на кожу. Благодаря легкому термоэффекту раскрываются поры и активизируется кровообращение, стимулируется обмен веществ. Но главная особенность чудо-маски в том, что за время воздействия она идеально моделирует контуры лица, поэтому этот уход особенно советуют накануне важных событий. Правда, косметологи предупреждают, что процедура не рекомендована людям, страдающим клаустрафобией.

Стоимость процедуры – 2 800 рублей (средняя цена в салонах красоты).

Экологически чистое удовольствие

Спа-центры органической марки Natura Siberica – настоящий рай для адептов здорового образа жизни и эко-отдыха. Здесь можно окунуться в кедровую купель, расслабиться в соляной комнате или принять молочную ванну. Специалисты Fresh Spa by Natura Siberica выполняют массажи лица и тела на свежевыжатом кедровом масле, а в банных церемониях используют целебные смеси алтайских трав. Но самое необычное в этих процедурах то, что непосредственно перед началом сеанса все ингредиенты смешивают на глазах посетителей с учетом их предпочтений. Гости спа могут выбрать компоненты самостоятельно, будь то дикие травы, свежие ягоды, густое жирное молоко тувинского яка, свежевыжатое масло кедровых орехов, золотой мед Алтая или черная зернистая икра.

Фото: Пресс-служба 

Стоимость спа-сеанса для тела – 8 500 рублей.

Абсолютное расслабление

Жителям мегаполиса очень сложно полностью расслабиться – тревоги, заботы и мысли часто не отпускают даже во время сна, поэтому человек приобретает синдром хронической усталости. Специалисты центра аюрведы и йоги "Керала" проводят одну из самых приятных аюрведических процедур – дхара. Во время часового сеанса на лоб, в область третьего глаза, льется тонкая струйка теплого масла, которое стимулирует мозговые центры и помогает достичь высшего расслабления и умиротворения.

Процедура способствует избавлению от головных болей, стрессов и даже психических заболеваний, а также улучшает умственные способности. Во время сеанса, который начинается с массажа тела, активно вырабатывается "гормон счастья" серотонин. Кроме того, дхара помогает в лечении расстройств в интимной сфере, нормализуя сексуальную функцию и повышая либидо.

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Siepmann

Стоимость классической масляной процедуры – 7 500 рублей.

маникюр по фэншуй 

В салоне красоты "Сансер" обещают сделать маникюр по методике Юлии Лонго, который изменит вашу жизнь. Согласно учению фэншуй, каждый палец на руке относиться к одной из стихий, поэтому важно выбрать правильный оттенок лака и дизайн ногтевой пластины. Например, большой палец отвечает за работу мозга, так что, сделав акцент на этом ногте, можно разбудить вдохновение. Украшая указательный палец, женщина получает недостающую внутреннюю силу, а акцентируя внимание на среднем – притягивает успех в финансовых делах. Безымянный палец отвечает за любовную сферу, а мизинец – за душевное спокойствие. Как уверяет автор этой необычной услуги, сочетая различные цветовые варианты покрытия, можно добиться положительного влияния на жизненные ситуации.

Фото: Astrid Stawiarz/Gettyimages.ru

Стоимость фэншуй-маникюра – 2000 рублей.

Автор: Василий Ручкин29 мая 2017, 16:13

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