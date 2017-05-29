"Профессиональные путешественники" получат по 30 тысяч евро

Компания World Life Experience разыскивает 12 заядлых путешественников, которым предстоит исколесить весь мир. Зарплата в две с половиной тысячи евро вызвала немалый интерес соискателей.

Необычная вакансия появилась на сайте организации. Давно мечтаете "бросить все" и отправиться в путешествие? Тогда работа в World Life Experience – ваш шанс исполнить заветное желание.

В течение года группа счастливчиков объездит страны Азии, Африки и Европы. Профессиональных путешественников ждут солнечные пляжи Испании, Индии и Австралии, а также загадки Китая, волшебные виды Мадагаскара и готичная Австрия.

В обязанности сотрудников входит написание небольших статей и их публикация вместе с фото– и видеоматериалами на сайте World Life Experience. Как уже отметили многие пользователи социальных сетей, подобная "работа" станет настоящим подарком судьбы для любого любителя путешествий.

Немаловажным аспектом станет и взаимодействие с различными международными структурами. Если вы решились попробовать себя в роли профессионального туриста, то будьте готовы наладить социальные связи с представителями благотворительных организаций и даже лично помогать бездомным на улицах.

Заявки на работу мечты принимаются в срок до 30 июня. Путешествия начнутся в середине сентября.

К слову,World Life Experience не первый работодатель, который порадовал соискателей необычной вакансией. Ранее компания OneTwoTrip наняла на работу двух директоров по отдыху с окладом 150 тысяч рублей.