"Мисс Россия 2017" оказалась копией "Мисс Вселенная 1961"

Индийские пользователи социальной сети Facebook обнаружили невероятное сходство между победительницей конкурса красоты "Мисс Россия" Полиной Поповой и... "Мисс мира 1961" Марлен Шмидт. В доказательство модераторы паблика Angelopedia даже разместили фотоколлаж.

На прошлой неделе, 15 апреля, стало наконец-то известно имя победительницы престижного конкурса красоты "Мисс Россия". Ей стала 21-летняя уроженка Екатеринбурга Полина Попова. Именно она представит Россию на предстоящем мировом состязании "Мисс мира".

Немецкая красавица Марлен Шмидт поразила жюри "Мисс мира" в возрасте 23 лет и на долгие годы стала настоящей иконой стиля и красоты. Сравнив фотографии Полины и Марлен, индийцы испытали настоящий шок. Девушки и правда похожи друг на друга, словно являются родственниками.

Публикация в Facebook собрала более 400 лайков и сотни комментариев. Некоторые даже предположили, что в деле замешана "машина времени". "Обе прекрасны!", "Одно лицо!", "Это какая-то мистика!", – делятся впечатлениями в комментариях подписчики паблика.

Что ж, сходство с победительницей "Мисс вселенная" может только прибавить Полине уверенности в себе. Станет ли "копия Марлен Шмидт" победительницей "Мисс мира 2017"?