На Рублевке выбрали самую красивую россиянку
В этот вечер на Рублевке все окунулись в гармонию красоты и молодости. Из 50 участниц телезрители и компетентное жюри выбрало ту единственную, которая будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Ею оказалась 21-летняя Полина Попова из Свердловской области.
Новая королева красоты варит фирменные супы, говорит на китайском, мечтает стать журналисткой и считает, что любую девушку украшает доброе сердце и красивая улыбка. В своей анкете для конкурса она написала: "Очень люблю
путешествовать". При этом путешествует красавица не просто так, а по
работе. Сингапур, Китай, Америка, Италия, Япония… Это лишь часть стран, в которых успела побывать Полина. Девушка с 15 лет в модельном бизнесе.
Корону победительнице вручила
"Мисс Россия 2016" Яна Добровольская.
Первая Вице-Мисс – москвичка Ксения Александрова. Вторая Вице-Мисс Россия-2017 – Альбина Ахтямова из Башкирии.
По результатам зрительского голосования победила девушка из Якутии Анжелика Назарова. По ее словам, самый дорогой бриллиант она "подарила бы своей маме, потому что любит ее и поддерживает, а мама – дороже жизни".
Номинация "Народный выбор" досталась Лидии Молодцовой из Новосибирска.
Девушкам пришлось пройти несколько этапов во время финала. Сначала каждая конкурсантка представила небольшое видеодосье, рассказав о том, где родилась, кем работает, а также о своем отношении к жизни.
Затем состоялось традиционное дефиле в купальниках:
И интеллектуальный конкурс. "Мы сейчас выясним, кто тут не только красивый, но и умный", – обратилась к участницам телеведущая Виктория Лопырева, сменившая за вечер цыганское платье на наряд в пайетках.
Отметим, победительница "Мисс Россия 2017" получила
эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и
жемчугом, денежный приз – банковскую карту на три миллиона рублей, колье из белого золота и бриллиантов
и новую
модель автомобиля Hyundai Solaris.
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