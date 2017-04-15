На Рублевке выбрали самую красивую россиянку

В канун Пасхи в подмосковной Барвихе состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017". В 25-й раз наша страна узнала имя самой красивой россиянки.

В этот вечер на Рублевке все окунулись в гармонию красоты и молодости. Из 50 участниц телезрители и компетентное жюри выбрало ту единственную, которая будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Ею оказалась 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Новая королева красоты варит фирменные супы, говорит на китайском, мечтает стать журналисткой и считает, что любую девушку украшает доброе сердце и красивая улыбка. В своей анкете для конкурса она написала: "Очень люблю путешествовать". При этом путешествует красавица не просто так, а по работе. Сингапур, Китай, Америка, Италия, Япония… Это лишь часть стран, в которых успела побывать Полина. Девушка с 15 лет в модельном бизнесе.



Корону победительнице вручила "Мисс Россия 2016" Яна Добровольская.



Публикация от Oleg Nokhrin (@oleg_nokhrin) Апр 15 2017 в 12:47 PDT

Публикация от Anton Paramonov (@anton_sergeevi4) Апр 15 2017 в 1:47 PDT

Первая Вице-Мисс – москвичка Ксения Александрова. Вторая Вице-Мисс Россия-2017 – Альбина Ахтямова из Башкирии.

Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org) Апр 15 2017 в 1:48 PDT

По результатам зрительского голосования победила девушка из Якутии Анжелика Назарова. По ее словам, самый дорогой бриллиант она "подарила бы своей маме, потому что любит ее и поддерживает, а мама – дороже жизни".

Публикация от Elena Lee (@elenlial) Апр 15 2017 в 1:01 PDT

Номинация "Народный выбор" досталась Лидии Молодцовой из Новосибирска.

Девушкам пришлось пройти несколько этапов во время финала. Сначала каждая конкурсантка представила небольшое видеодосье, рассказав о том, где родилась, кем работает, а также о своем отношении к жизни.

Затем состоялось традиционное дефиле в купальниках:

Публикация от Oleg Nokhrin (@oleg_nokhrin) Апр 15 2017 в 12:13 PDT

И интеллектуальный конкурс. "Мы сейчас выясним, кто тут не только красивый, но и умный", – обратилась к участницам телеведущая Виктория Лопырева, сменившая за вечер цыганское платье на наряд в пайетках.

Публикация от Barvikha Concert Hall (@barvikhaconcerthall) Апр 15 2017 в 12:02 PDT

Публикация от Khmelidze Elena (@elenaamorka) Апр 15 2017 в 12:34 PDT

Отметим, победительница "Мисс Россия 2017" получила эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз – банковскую карту на три миллиона рублей, колье из белого золота и бриллиантов и новую модель автомобиля Hyundai Solaris.

