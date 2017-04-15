Лопырева пришла на конкурс красоты в цыганском платье

Субботним вечером в канун Пасхи в Барвихе проходит финал конкурса "Мисс Россия 2017". Мероприятие воистину космического масштаба, потому что юбилейное. В 25-й раз нашей стране придется пережить выбор самой красивой россиянки.

Номинанток готовили со всей строгостью и ответственностью. Девушки участвовали в многочасовых фото– и видеосессиях, посещали различные мастер-классы.

15 апреля из 50 участниц телезрители и компетентное жюри в лице телеведущей и "Мисс Вселенная 2002" Оксаны Федоровой, " 1-й Вице-мисс Мира 2015" Софии Никитчук, "Мисс Мира 2008"Ксении Сухиновой, шестикратной обладательнице кубка Мира по художественной гимнастике, а ныне телеведущей Ляйсан Утяшевой, дизайнера Игоря Чапурина и фотографа Джонатана Беккера выберет самую красивую девушку.

Публикация от Mercury (@mercury_russia) Апр 15 2017 в 11:31 PDT

Публикация от Barvikha Concert Hall (@barvikhaconcerthall) Апр 15 2017 в 12:53 PDT

Публикация от Barvikha Concert Hall (@barvikhaconcerthall) Апр 15 2017 в 12:06 PDT

Ведут конкурс красоты, который проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village, DJ Love Radio Максим Привалов и Виктория Лопырева. Девушка выиграла этот смотр в далеком 2003 году. Вика с утра предалась ностальгии и выложила фото 14-летней давности.



Сегодня пройдёт юбилейный конкурс Мисс Россия 2017 👑, который я буду вести) Нашла архивное фото ☺️ с финала Мисс Россия 2003 #archive pic.twitter.com/JBWG4OBdf2 – Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 15 апреля 2017 г.

Ну а на самом мероприятии телеведущая появилась в цветастом платье, которое очень напоминало цыганский наряд. Глубокое декольте позволяет рассмотреть выдающиеся формы блондинки. "Девушки, вы очаровательны", – поприветствовала конкурсанток Лопырева.

Прямо сейчас финал конкурса "Мисс Россия 2017"! Смотрите онлайн на нашем сайте missrussia.ru 👑 #миссроссия2017 #missrussia2017 #миссроссия #missrussia Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org) Апр 15 2017 в 11:15 PDT

На шее Вики красовался крупный кулон, усыпанный драгоценными камнями. В ушах ведущей – массивные серьги.

Публикация от Mercury (@mercury_russia) Апр 15 2017 в 11:22 PDT

Отметим, "Мисс Россия" – престижный национальный конкурс красоты, действующий при поддержке Минкультуры России. Победительница "Мисс Россия 2017" получает эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз – банковскую карту на три миллиона рублей, новую модель автомобиля Hyundai Solaris, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".



