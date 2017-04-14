Как выбрать кулич к Пасхе

Совсем скоро, 16 апреля, православные христиане отметят самый долгожданный и светлый праздник в году. Как правильно выбрать кулич для пасхального стола?

Роспотребнадзор уже опубликовал общие рекомендации по выбору пасхи и куличей. В них сказано, что не стоит забывать о составе. Так, в списке ингредиентов хорошего кулича вы никогда не увидите яичный порошок. Запомните: вкусная пасха или кулич обязательно должны быть приготовлены с использованием только натуральных яиц.

ПО ТЕМЕ Рецепт приготовления вкуснейшей пасхи

Не забудьте как следует рассмотреть и верхушку кондитерского изделия. Глазурь не должна быть липкой и излишне блестящей. Кроме того, стоит отказаться от покупки изделий, посыпанных разноцветными кондитерскими шариками.

Подобные украшения, как правило, состоят сплошь из ненатуральных ингредиентов, а значит – не очень полезны для здоровья. Обращайте внимание на отсутствие белесого налета на куличе и его верхушке. Изделие должно быть ровным, румяным, без каких-либо пустот или подгорелых участков.

Особенно осторожно отнестись к выбору продуктов нужно тем, кто решился приготовить пасху или кулич собственными руками. Творог для пасхи должен быть обязательно свежим, кремового однородного цвета. Внимательно следует отнеситесь и к покупке яиц. Роспотребнадзор напоминает, что на скорлупе никогда не должно быть крови, перьев или птичьего помета. Не забывайте, что вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

Итак, самое главное при выборе кулича – наличие только натуральных ингредиентов в составе и внешний вид изделия. Грамотно приготовленный кулич отличается рассыпчатостью, мягкостью и сладким, но не приторным вкусом.