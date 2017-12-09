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Lifestyle

Истинная красота, которую любит камера, – Александрия Лаптева

Александрия Лаптева. Фото: личный архив
Благородная красота, которая проникает в сердце с первого взгляда. Удивительно серьезный взор, в котором видна воспитанность и, не по годам, определенность в жизни. Александрия Лаптева – это фотомодель, в которой все совершенно просто и одновременно сложно 
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Камера любит девочку и для того, чтобы получить красивый кадр, нет необходимости придумывать и выставлять Александрию лучше, чем она есть. Фотографии получаются действительно привлекательными в своей естественной красоте. Нельзя не сказать о красоте длинных волос, которыми юное дарование очень гордится и относится к уходу за ними с особым трепетом.

Стремление к успеху без границ

Несмотря на юный возраст (Александрии всего 11 лет), девочка уже привыкла к всестороннему вниманию. Где бы она не была, будь то родной город или чужая страна, фешенебельный ресторан или торговый центр – ее замечают. Не единожды очарование Александрии производило впечатление на именитых шеф-поваров, которые выражали свое восхищение комплиментами в виде десертов, а прохожие останавливались, и спрашивали у родителей Александрии разрешения сделать фото с ребенком.

Но вернемся к Александрии как к фотомодели. Еще в маленьком возрасте стало понятно, что изысканная красота лица любима камерой. Фотографии модели даже в 5 лет были пронизаны воспитанием и трудолюбием. Никакого позерства или наигранности — все настолько органично, что смотреть на результат фотосессии истинное удовольствие.

Неизменная красота

Сейчас Александрия взрослеет, и красота приобретает иные формы – здесь явно видно не только истинное воспитание и великолепные манеры, не только осознанное стремление к развитию, но и некоторая холодность, которая при ближайшем рассмотрении превращается в ощущение истинной красоты.

Александрия Лаптева. Фото: личный архив 

Уже сейчас становится понятно, что Александрия имеет все данные фотомодели с мировым именем – стройная фигура, высокий рост, изящное лицо и восхитительно красивые волосы, которые являются визитной карточкой юной фотомодели. Вряд ли найдется хотя бы один человек, который останется равнодушным к классической красоте девочки. Многие фотографы стремятся получить Александрию к себе в модели, но она сама принимает решение о том, где и у кого ей сниматься, и самым главным требованием к фотосессиям у Александрии является то, чтобы концепция сюжета была построена на скромности и воспитании. Александрия категорически отказывается от фотосессий, на которых нужно играть кого-то другого – так она теряет саму себя. А именно стремление сохранить именно себя и оставаться собой – воспитанной и серьезной девочкой, которая действительно знает, чего хочет – является основной целью юной модели.

Безграничное трудолюбие

Рассматривая фотографии, ловишь себя на мысли, что глаза девочки выдают ее истинный внутренний возраст – в них читается некая мудрость и это удивляет. Уже сейчас становится понятно, что планы и стремления юного дарования без сомнений будут исполнены и достигнуты. Несмотря на заполненность каждого дня и минимальное время для отдыха, девочка раз за разом придумывает себе новые занятия и в каждом достигает успеха. В 2017 году, после двух полноценных лет занятий вокалом и практикой камерных выступлений, Александрия выходит на "большую" сцену. В этом же году юная красавица, признанная российской иконой стиля, уверенно заняла свое место на обложках именитых журналов, в том числе разосланных МИД России по всему миру. Уже сегодня Александрия бесспорно уверено заняла позицию на первой ступени рейтинга "самых красивых девочек России в возрасте после 10 лет". Уверены, через пять-семь лет весь мир услышит о взрослой русской красавице, которых в истории страны и мира были единицы.

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2017, 16:33

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