Найдено идеальное место для празднования Нового года

Лучший отель Ближнего Востока встречает гостей. Ему есть чем гордиться.

Второй год подряд роскошный пляжный курорт Rixos The Palm Dubai удостаивается золотой звезды всемирной премии East Hozpitality Excellence Awards 2017. На церемонии, которая состоялась в швейцарском Санкт-Морице, он был назван Отелем года – лучшим семейным отелем all-inclusive на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Эту премию называют Оскаром индустрии путешествий, и для ее получения надо очень многое сделать.

Комментируя международное признание, владельцы отеля уверяют, что совершили революцию в гостеприимстве: "Обновление концепции ultra-all-inclusive позволяет нашим гостям воспользоваться всеми возможностями, которые курорт может предложить без каких-либо дополнительных затрат. Начиная с неограниченного доступа к ресторанам, барам, клубам премиум-класса, фитнес-залам, водным видам спорта и ежедневным развлекательным мероприятиям и заканчивая оздоровительным центром Anjana Spa, известным своим подлинным турецким хаммам-ритуалом, который телепортирует гостей во времена ритуалов процветающей Османской империи".

Отель гордится, что уже не первый год многие гости приезжают именно сюда для встречи Нового года. В этот раз их снова ждут здесь с распростертыми объятиями на щедрой гала-вечеринке "Под звездами". Декорированный сад с пальмами, голубой залив и панорамный вид на сверкающий горизонт Дубая – что может быть прекраснее?

Праздник стартует в 19:30 дуэтом виолончелиста и скрипачки, которые исполнят величайшие классические хиты, а затем концерт продолжит выступление джазового коллектива, зажигательные сэты от DJ Jason, танцы живота и акробатические номера.

Роскошный ужин, фантастические подарки, впечатляющий фейерверк – Rixos The Palm Dubai действительно можно считать идеальным местом для празднования Нового года. Это рай, в который хочется возвращаться.