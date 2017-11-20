Дубай открыл двери для гурманов всего света

Пятизвездочный отель Rixos the Palm Dubai приглашает в гастрономическое путешествие. Такого изобилия еды, кажется, больше нет нигде.

Любители роскоши едут в Дубай за восточным шиком, активные туристы – за неординарным времяпрепровождением, а гурманы – за изысканной арабской кухней. И оценить все ее разнообразие можно в роскошном отеле Rixos the Palm Dubai, остановиться в котором стоит хотя бы из-за великолепия блюд.

Национальная кухня Объединенных Арабских Эмиратов формировалась на протяжении не одного десятка лет с учетом мусульманской веры и засушливого субтропического климата страны. Поскольку страна омывается водами Персидского и Оманского заливов, то при посещении отеля Rixos the Palm Dubai вы почувствуете, что приехали в морскую державу.

Разнообразие рыбных блюд здесь поражает – свежайшие креветки, королевские устрицы, мидии, кальмары... Здесь можно попробовать морского окуня хамура, почти не встречающихся у нас барракуду, акулу, тунца.

А для мясоедов шеф-повар предлагает блюда из курицы, баранины, телятины. Мясо всегда самое свежее и нежное, особенно баранина, которую заранее отбивают и маринуют по несколько часов в лимонном соке. Затем обжаривают без использования жира, добавляют много специй и подают с подходящим соусом. Попробовав это блюдо, вы поймете, что такое настоящий шашлык.

Эмираты, как одна из восточных стран, богата сладостями. Будучи здесь, невозможно не попробовать праздничное арабское блюдо "умм али" – хлебный пудинг, пропитанный фруктовым сиропом или водой из розовых лепестков с добавлением различных орехов, изюма и сухофруктов. Впечатляет и "эш-асая", основными ингредиентами кушанья являются сыр и сладкая кремовая начинка.

А еще в отеле всегда в изобилии пирожки со сладкими начинками, сыром, орехами и изюмом, множество сортов варенья, засахаренные фрукты, пудинги с фисташками, пончики с медом, сиропами и кремом.

Особая песня – традиционный арабский шербет. Он мало похож на то, что под этим названием продается в большинстве стран мира, в том числе в России. Местный приготовлен по старинным рецептам с довольно экзотическими наполнителями, специй в нем едва ли не больше, чем сахара.

Но королева стола – халва. Даже непонятно, почему этот продукт не стал основной статьей экспорта наравне с нефтью – его очень любят туристы. Самой вкусной, кстати, считается халва фисташковая, но есть немало других, не менее приятных – арахисовая, тахинная, подсолнечная, в шоколаде, с изюмом, курагой... А какое сказочное удовольствие можно испытать от кусочка халвы с ароматным чаем!

Подают этот напиток в маленьких стаканчиках, примерно вполовину привычного, зато очень крепкий, душистый, с травами. Причем особенно популярен зеленый чай. Его заваривают с добавками шалфея и мяты.

Впрочем, самым популярным напитком в кухне ОАЭ считается все-таки кофе. Особенно стоит попробовать светлый аравийский кофе, который варят из необжаренных зерен. Также особый вкус имеет кофе с кардамоном. Для его приготовления берут непрожаренные (или совсем слабо обжаренные) зерна. Варят же напиток по всем "восточным" правилам – в джезве на раскаленном песке или в специальном медном кофейнике.

В Rixos the Palm Dubai удовлетворяют все прихоти и капризы – отдельно готовятся блюда без глюкозы и лактозы, вегетарианские и для приверженцев индийской культуры.

Будьте внимательны: пребывание в Rixos the Palm Dubai может добавить вам несколько килограммов лишнего веса. Ведь тут столько гастрономических искушений, что не поддаться им просто невозможно. И кажется: если в раю кормят, то именно так.