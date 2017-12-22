7 рецептов новогодних коктейлей

Новогодние елки Путешествия Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Суббота 23 декабря
Лента новостей
17:31
У москвича украли иномарку за 5,5 млн рублей
17:17
Ведущая "Дома-2" покидает Россию
16:39
В Шереметьево поймали учительницу с гранатой
15:48
В Подмосковье "Ласточка" насмерть сбила женщину
15:06
Авраам Руссо: Женщинам дали слишком много прав
14:36
Под Москвой встали электрички
14:21
Больная раком звезда "Дома-2" пожаловалась на дорогое лечение
13:35
Жулин рыдал перед телекамерами
13:12
Под Москвой сгорел пассажирский автобус
13:02
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась
12:29
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
12:14
Обгоревшее тело пенсионерки нашли на западе Москвы
12:05
"ЕР" обновила портфель партийных проектов
11:13
При столкновении автобуса и столба пострадали 4 человека
10:58
Бузова разрыдалась после новости о свадьбе Тарасова (видео)
10:32
Евросоюз плюнул в лицо Порошенко
10:08
Из квартиры московского пенсионера украли сумку с 15 млн рублей
22:02
Угадай звезду по животу
22:01
Бородина удивила россиян роскошным праздником
21:53
В МИД оценили переговоры Джонсона и Лаврова
21:43
Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла махинации продюсеров шоу
21:40
Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей
21:02
Тамара Гвердцители рассказала про свадьбу сына
20:46
Скончалась звезда "Песняров"
20:35
Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом (видео)
20:18
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова
20:00
В борьбе с раком Малиновская ушла в небытие
19:55
Джигарханян столкнулся с новой потерей
19:22
Названы самые дорогие певцы в России
19:04
Счета Никиты Михалкова арестовали после суда
18:44
Мавроди цинично высмеял владельцев биткоинов
18:33
Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу
18:20
Медведев пообещал тяжелый 2018 год
17:43
Чудесное исцеление слепой россиянки (видео)
17:28
Тарасову и Костенко дали два года
17:22
Украина наплевала на угрозы ЕС
17:03
Названы лучшие российские сериалы
16:43
Украинские звезды оккупировали российский новогодний огонек
16:38
Госдума ударно поработала в осеннюю сессию
16:35
При стройке Крымского моста сделали ошибку на 3 миллиарда
16:25
Сотникова съехалась с мужем умершей сестры
16:13
Крупный пожар в Москве попал на видео
16:03
Образовательный комплекс Москвы подвел итоги года
15:58
В Одессе бандиты захватили заложников
15:57
Молодых медиков обеспечат единым соцпакетом
15:46
Любовные утехи молодой пары в автобусе попали на видео
15:43
"Дом-2": скандал за кулисами и будет ли у шоу новый продюсер
15:38
Киев нагло залез в карманы россиян
15:33
Беременная Михалкова вышла замуж за актера
15:23
Как развивается "Москва-Сити"
15:06
Абрамович переселяется в США
15:00
Американец избил Малкина в матче НХЛ
14:59
"ЕР" помогает развитию сельской инфраструктуры
14:52
Обманутым дольщикам помогут в ручном режиме
14:37
Житель Подмосковья расчленил и сжег тело пасынка
14:32
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах
14:24
Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга
14:23
"ЕР" проконтролирует льготную ипотеку для семей с детьми
14:15
Россиянка зарезала брата из-за пощечины
14:10
Корейский пианист Yiruma даст единственный концерт в Москве
14:03
"ЕР" предлагает письменно извещать родителей о льготах
14:02
Актер Астахов оставил единственную дочь из-за денег
13:59
Как быть толстым и счастливым
13:48
Российские города становятся комфортнее
13:36
Первая криптовалютная путана натрудилась на миллион долларов
13:27
Звезда "Дома-2" ужаснула страшными складками и жиром
13:26
Набиуллина спела странную песню про деньги
13:21
В центре Москвы установят памятник патриарху Кириллу
13:18
"ЕР" проконтролирует безопасность детей в интернете
13:17
"ЕР" соберет идеи для президентской кампании Путина
13:01
Совет на выходные
12:53
В Москве горит завод "Серп и Молот"
12:51
iPhone научились делать биткоины
12:51
Европу ждет страшное будущее
12:41
Володин: Россия соблюдет принцип взаимности при ответе на санкции США
12:40
"ЕР" подготовит законопроект о школьной медицине
12:38
Дочь покидает Россию после отравления Борисовой
12:19
Собчак уличила в цинизме "топившего" таксу Рогозина
12:16
Разведенный Джигарханян развлекается с 58-летним дружком
12:15
Жена родила двойню безногому и безрукому певцу Нику Вуйчичу
12:02
Словакия плюнула в замерзающую Украину
11:47
Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
11:40
Заклятый враг Плющенко с треском провалил отбор к Олимпиаде
11:35
Рассказавшая о раке Малиновская: Малахов боролся как лев!
11:31
В Москве-реке нашли труп женщины
11:15
Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой
11:01
Москвич погиб страшной смертью из-за виртуальной реальности
10:49
Невеста принца Гарри оголилась для парадных фото
10:39
Собчак одумалась после "холодного душа" Путина
10:33
Жидкий презерватив призвали втирать в неожиданное место
10:07
Россияне устроили поножовщину в небе из-за вонючих носков
09:54
Секс зимой защитит от рака
09:38
ЦБ лишил лицензии московский банк
09:33
Что надо есть для повышения интеллекта
09:28
42-летняя бабушка родила 20-го ребенка
09:23
Жирная свинья для Бузовой: Любовница объявила о свадьбе с Тарасовым
09:10
В Подольске из окна квартиры открыли стрельбу по людям
09:09
Российский космонавт нашел аэродром для НЛО в Европе
08:56
Расплакавшаяся Бузова разозлила россиян
08:56
Зюганов отрекся от мечты всей жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Джигарханян столкнулся с новой потерей
Разведенный Джигарханян развлекается с 58-летним дружком
Джигарханян живет с новой блондинкой
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова
Lifestyle

7 рецептов новогодних коктейлей

Фото: Pernod Ricard Rouss
Вам кажется, что смешивание коктейлей на вечеринке – слишком сложное дело, которое под силу только профессионалу? Ерунда! Dni.Ru представляют подборку праздничных напитков с превосходным вкусом, которые очень просты в приготовлении. 

Продолжение: Медведев пообещал тяжелый 2018 год

прочитано 1037 раз

АRАRАТ Armenian Beauty 

Ингредиенты

  • 50 мл коньяка Ararat
  • 20 граммов джема из розы
  • 50 мл яичного белка
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 5 ягод малины (ил 20 мл малинового пюре)
  • 20 ml сок лимона

Ararat Armenian Beauty

Рецепт: охладить коктейльную рюмку, смешать все ингредиенты в шейкере, украсить сушеной розой.

Jameson Black Barrel Old Fashioned 

Ингредиенты

  • 50 мл Jameson Black Barrel
  • 0.75 мл ликер Бенедиктин
  • 8 капель Angostura Bitters
  • 8 капель Orange Bitters

Jameson Black Barrel Old Fashioned

Рецепт: смешать ингредиенты в шейкере, добавить лед и перемешать. Процедить в стакан, заполненный льдом. Украсить слайсом апельсина.

The Glenlivet Collins

Ингредиенты

  • 40 мл The Glenlivet Founder's Reserve
  • 10 мл сиропа Monin Spicy mango
  • 10 мл сиропа Monin Peach
  • 20 мл сока лимона
  • 150 мл имбирный эль (или спрайт)
  • 20 граммов апельсина
  • 20 граммов яблока

The Glenlivet Collins

Рецепт: в бокал положить 2 слайса апельсина и 2 слайса яблока. Налить виски, сироп, лимонный сок. Перемешать. Наполнить бокал льдом. Налить имбирный эль (или спрайт). Перемешать.

MARTELL RIVOLI 

Ингредиенты

  • 40 мл Martell VS/VSOP cognac
  • 20 мл Khalua
  • 10 мл персикового ликера
  • 20 мл яичного белка
  • 30 граммов абрикосового джема
  • 20 граммов абрикосового убреча
  • 2 дольки инжира

Martell Rivoli

Рецепт: в смесительный бокал положить 3 ложки джема, 4 ложки урбеча, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать ложкой. Украсить двумя дольками инжира.

Lillet d’Orange

Ингредиенты

  • 1 часть Лилле
  • 1 часть тоника
  • Лед
  • Долька апельсина

Lillet d’Orange

Рецепт: аккуратно смешать все ингредиенты. Подавать в большом винном бокале, украсить долькой апельсина.

Monkey 47 Gin Fizz

Ингредиенты

  • 50 мл Monkey 47
  • 30 мл сиропа фруктозы
  • Сок лимона 
  • Взбитый яичный белок

Monkey 47 Gin Fizz

Рецепт: Добавить все ингредиенты в шейкер и смешать вместе с кубиками льда. 

Extra Passion Sour

Ингредиенты

  • 40 мл Chivas 5-10ml
  • 20 мл сахарного сиропа
  • 1 плод маракуйя (если 20 мл пюре маракуйи)
  • 10 граммов мяты
  • Сок лимона (если сильно кислый, то немного ~5 мл)

Extra Passion Sour

Рецепт: cмешать все ингредиенты в шейкере, можно дополнительно украсить мятой.


22 декабря 2017, 15:13

комментарии

Политика

Украина наплевала на угрозы ЕС
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах
Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой
Собчак одумалась после "холодного душа" Путина

Шоу-бизнес

Тамара Гвердцители рассказала про свадьбу сына
В борьбе с раком Малиновская ушла в небытие
Угадай звезду по животу
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова

Проишествия

Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу
Москвич погиб страшной смертью из-за виртуальной реальности
Украинский чиновник сбежал в ДНР через окно
Мусорщики надули коллегу через задний проход

Lifestyle

Скончалась звезда "Песняров"
Названы лучшие российские сериалы
Будоражащие сознание триллеры
Тяжелобольной Табаков издалека поклонился Путину
Шоу-бизнес

Рак разрушил жизнь Маши Малиновской

У звезды начались большие проблемы с деньгами
Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла махинации продюсеров шоу

Никита Турчин приподнял завесу тайны вокруг последнего сезона передачи
Экономика

Евросоюз плюнул в лицо Порошенко

Судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом о контракте 2009 года завершен
Шоу-бизнес

Бузова разрыдалась после новости о свадьбе Тарасова (видео)

Из-за слез Ольга не смогла петь

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные

Фоторепортажи

Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
Пушистая Принцесса покорила мир
Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет
Елизавета Боярская застыла во времени

Спорт

Американец избил Малкина в матче НХЛ
Заклятый враг Плющенко с треском провалил отбор к Олимпиаде
Виталий Мутко лишился должности
Болельщиков предупредили о нападении медведей на ЧМ-2018

Регионы

Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей
Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом (видео)
Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга
Российские города становятся комфортнее
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru