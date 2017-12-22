7 рецептов новогодних коктейлей
АRАRАТ Armenian Beauty
Ингредиенты
Рецепт: охладить коктейльную рюмку, смешать все ингредиенты в шейкере, украсить сушеной розой.
Jameson Black Barrel Old Fashioned
Ингредиенты
Рецепт: смешать ингредиенты в шейкере, добавить лед и перемешать. Процедить в стакан, заполненный льдом. Украсить слайсом апельсина.
The Glenlivet Collins
Ингредиенты
Рецепт: в бокал положить 2 слайса апельсина и 2 слайса яблока. Налить виски, сироп, лимонный сок. Перемешать. Наполнить бокал льдом. Налить имбирный эль (или спрайт). Перемешать.
MARTELL RIVOLI
Ингредиенты
Рецепт: в смесительный бокал положить 3 ложки джема, 4 ложки урбеча, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать ложкой. Украсить двумя дольками инжира.
Lillet d’Orange
Ингредиенты
Рецепт: аккуратно смешать все ингредиенты. Подавать в большом винном бокале, украсить долькой апельсина.
Monkey 47 Gin Fizz
Ингредиенты
Рецепт: Добавить все ингредиенты в шейкер и смешать вместе с кубиками льда.
Extra Passion Sour
Ингредиенты
Рецепт: cмешать все ингредиенты в шейкере, можно дополнительно украсить мятой.
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