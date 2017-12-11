Путин готов отпустить россиян в Египет

Спустя два года после катастрофы российского самолета А321 в небе над Синайским полуостровом, Москва и Каир, кажется, наконец-то приступают к конкретным шагам, направленным на долгожданное возобновление двухстороннего авиасообщения. Прибывший с визитом в Египет президент России Владимир Путин заявил, что Москва "в целом готова" к такому шагу. А министр транспорта Максим Соколов даже назвал возможную дату, когда россияне вновь смогут отправиться прямым рейсом в страну пирамид и фараонов.



Взаимное стремление

О возобновлении двухстороннего авиасообщения глава российского государства заявил во время своего визита в Каир в понедельник, 11 декабря. После встречи со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом ас-Сиси Путин рассказал, что стороны обсуждали совместные шаги по восстановлению авиасообщения.

Египет, подчеркнул президент, проделал большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. "Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром", – заявил глава государства.

Но одного намерения здесь явно недостаточно. Поэтому сторонам еще необходимо подписать соответствующее межправительственное соглашение. По словам Путина, и Москва, и Каир будут стремиться к тому, чтобы это было сделано уже в самое ближайшее время.





Подробности журналистам поведал глава Минтранса Максим Соколов. Первый рейс между столицами двух стран может состояться уже в феврале, предположил чиновник, подчеркнув, что это – "осторожный прогноз". Для начала необходимо подписать протокол о возобновлении авиасообщения, после этого около полутора месяцев уйдет на подготовительные процедуры. Вместе с тем, подчеркнул глава ведомства, текст документа уже готов, получено предварительное согласие Каира.

"Поэтому вопрос подписания будет зависеть от скорости египетской стороны", – сказал Соколов.

Взрыв над Синаем

Огромной ложкой дегтя в бочку российско-египетских отношений стала катастрофа лайнера российской авиакомпании "Когалымавиа" 31 октября. Происшествие произошло после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха в небе над Синайским полуостровом – пустынной северо-восточной провинцией Египта. В катастрофе, позже признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Среди них 25 детей, самой младшей из них было всего лишь 10 месяцев.

Ответственность за трагедию вскоре взяла на себя одна из подконтрольных "Исламскому государству" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) группировок. В ходе расследования было установлено, что злоумышленники заложили на борту самолета две бомбы. К этому они сумели привлечь сотрудника сервисной службы аэропорта. Первым в отсек был занесен пакет со взрывчаткой, после чего устройство было замаскировано детскими колясками и мебелью.





Для обеспечения безопасности своих граждан Россия была вынуждена пойти на запрет авиасообщения с Египтом.

Владимир Путин тогда отметил, что Москва должна иметь своих представителей в аэропортах республики, чтобы они могли контролировать уровень безопасности в авиаузлах вплоть до мельчайших деталей. "От момента посадки в самолет до момента отлета, отгрузки, питания", – сказал глава государства.

Два года



Трудные переговоры между двумя странами длились весь 2016 год и большую часть 2017-го. В конце концов прогресс в был достигнут в сентябре этого года, когда президенты двух стран встретились на саммите БРИКС. Путин заверил ас-Сиси, что Москва хочет восстановить авиасообщение в полном объеме. В то же время глава государства подчеркнул, что Россия должна быть в полной уверенности, что ее граждане защищены. После этого руководитель Минтранса Соколов заявил, что прямые рейсы между Москвой и Каиром могут восстановить уже до конца года, поскольку Египет принял все необходимые меры безопасности.

Туристическая отрасль Египта понесла колоссальные потери из-за отсутствия российских туристов. В 2014 году арабскую республику посетило более 2,2 миллиона наших соотечественников. И только за первые несколько месяцев 2016 года, если верить премьер-министру Египта Шерифу Исмаилу, туротрасль страны не досчиталась около 1,3 миллиарда долларов.

В целом же, заявил глава управления по развитию туризма республики Хишам Ельдемери, турпоток по сравнению с 2015 годом упал на 45%.

Почему сейчас?

До прилета в Египет Владимир Путин успел побывать на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Именно с этого аэродрома самолеты наших воздушно-космических сил уже более двух лет совершают вылеты против боевиков "Исламского государства". Летчики оказывали интенсивную поддержку наступательным действиям сирийской арабской армии на суше. Благодаря этому удалось нанести поражение террористам и освободить от них большую часть территории арабской республики. Поставленная перед нашими летчиками задача успешно выполнена.





Глава государства объявил о полной победе над экстремистами и анонсировал вывод российской авиагруппы из Сирии. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", – обратился президент к военным.

Разгром "Исламского государства" означает резкое снижение уровня террористической угрозы по всему Ближнему Востоку.

Египет, как одна из ключевых стран региона, также подверглась атаке боевиков, которые на волне успехов экстремистов в 2014 году развили бурную активность на Синайском полуострове.



Параллельно с разгромом террористов в Сирии и Ираке, египетские войска принялись наводить порядок на Синае. В этом им помогали и российские десантники, которые делились опытом с военнослужащими арабской республики. В рамках учений "Защитники дружбы-2016" прошли совместные тренировки парашютистов двух стран.

В том числе благодаря поддержке Москвы Каир смог подавить исламистов на своей территории. Вместе с мерами, которые предприняла египетская стороны в аэропортах, это позволит обеспечить надлежащий уровень безопасности для российских туристов.

