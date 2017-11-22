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Lifestyle

Высоцкая перешла на мясо и вино

Фото: прес-служба
Свято место долго не пустует. К новым ресторанам, которые приходят на смену предыдущим, это относится в полной мере. Особенно если у владельцев было время осмыслить предшествующий опыт – неважно, чужой или собственный, сделать правильные выводы и провести работу над ошибками.
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Все это в полной мере относится к ресторану Carne/Vino на Кузнецком мосту. Новый проект Юлии Высоцкой, функционирующий в формате гастробара, – прямой наследник ее же La Stanza, но все-таки с куда более точно выверенной концепцией. Как следует из названия, здесь все вертится вокруг двух основных продуктов – мяса и вина. Меню и винная карта достаточно компактны и очень понятно выстроены, так что гость может быстро и свободно в них сориентироваться.

Фото: пресс-служба

На кухне командует Григорий Соловьев, за плечами которого солидный опыт работы в разных проектах, включая сотрудничество с Айзеком Корреа. Шеф отлично разбирается в мясе, по-настоящему любит его и даже какое-то время держал собственную мясную лавку. Теперь только готовит, но делает это с большим знанием дела.

Фото: прес-служба

Меню кажется нарочито простым. Татрат, бутерброды, паштеты, жареный цыпленок, бургеры, стейки – названия не обещают ровным счетом ничего особенного. Между тем, каждое блюдо в Carne/Vino тщательно проработано. Например, ростбиф Соловьев не запекает, а коптит, предварительно замариновав его с чесноком, горчицей, перцем и пряными травами. В результате мясо обретает совсем другую текстуру и куда более сложный вкус. Этот деликатес подают со свекольно-сливовым джемом, с копченой морковью или с моцареллой и сальсой, аккуратно уложенными на бриош с апельсиновой цедрой.

Фото: пресс-служба

На продуктах Соловьев тоже не экономит. Например, тартар и котлетка для бургера сделаны из говядины зернового откорма.

В меню достаточно интересных позиций. На закуску непременно стоит попробовать паштет из говяжьей печенки с остро-пряным желе из портвейна, сет мясных закусок и нежнейший, тщательно протертый хумус. В разделе супов позиций всего три, но все по-зимнему густые и наваристые, особенно фасолевый с копченой свиной грудинкой и щедрой порцией перца.

Фото: пресс-служба

На горячее можно взять и томленые говяжьи ребра, которые сервируют в пите с сальсой и печеным баклажаном, и корейку ягненка с пюре из печеной моркови, и перловую кашу с говяжьей тушенкой, дополненную соусом порто. Все добротно и сытно.

Соловьев любит сочетать в одном блюде сладкие, соленые, кислые и копченые вкусы. Поэтому он много внимания уделяет разработке гарниров (например, для овощного пюре предварительно коптит ингредиенты), а также оригинальных соусов, маринадов и заправок, особенно если блюдо предполагает доминанту выраженного мясного вкуса.

Средний счет – 1200 рублей.

Автор: Андрей Суворин22 ноября 2017, 15:30

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