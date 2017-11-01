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Lifestyle

Сердце великого дизайнера выставили на обозрение в Париже

Музей Yves Saint Laurent, Париж. Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru
Некоторые люди прошли такой яркий творческий путь, что заслужили общемировое признание и любовь. Одним из них стал гений моды – Ив Сен-Лоран. Чтобы увековечить наследие этого выдающегося таланта, в Париже был открыт музей его имени, где представлены платья, аксессуары, эскизы и личные фотографии.
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В 1962 году молодой дизайнер Ив Сен-Лоран и его друг Пьер Берже открыли Дом моды Yves Saint Laurent на 30 bis rue Spontini в Париже. Первая коллекция марки произвела настоящий фурор. Дела шли в гору, и со временем кутюрье смог позволить себе переезд. 14 июля 1974 года его новой мастерской стало огромное помещение на 5 avenue Marceau, где дизайнер устраивал дефиле и назначал примерки знаменитым клиентам, в числе которых были Катрин Денев, Палома Пикассо, Летиция Каста и Лулу де ля Фалез.

Именно здесь 3 октября 2017 года открылся музей, посвященный кутюрье. Идея его создания принадлежит фонду Pierre Berge, который решил обустроить "дом для великих работ французского дизайнера". К сожалению, сам владелец бесценной коллекции господин Берже умер 8 сентября 2017 года, за три недели до официального открытия музея.

Первая коллекция для Дома YSL, 1962 год. Прошли десятки лет, мода менялась, но его стиль остался вне времени. Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

Первая коллекция, скетчи, списки приглашенных моделей, написанные Ивом от руки, бижутерия. Всего в хранилищах музея, который, к слову, занимает более 450 квадратных метров, находятся порядка 5000 экспонатов. В залах выставлена лишь часть коллекции, но кураторы обещают, что экспозиция будет меняться раз в полгода. 

Скетчи и списки моделей, которым доверено представить наряды на очередном показе. Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

Сен-Лорана вдохновляло все вокруг. Нельзя сказать, что Ив много путешествовал, но в его нарядах угадываются элементы одежды испанских матадоров, жительниц африканских племен, турецкого костюма. Чаще всего эти творения были продуктом лишь его воображения. 

Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

Он во всем видел моду и талантливо интерпретировал национальные мотивы, создавая свой собственный, неповторимый стиль.

Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

В главном зале музея, на втором этаже, можно увидеть знаменитую брошь в виде кровоточащего сердца, которую Ив прикалывал одной из моделей перед каждым показом, на удачу. На выставке брошь поставили в лайтбокс с пульсирующим светом, имитирующим биение сердца, – как символ бессмертия гениального кутюрье.

Yves Saint Laurent. #егосердце #hisheartbeat #ysl #feelparis

Публикация от irina_malvina (@irina_malvina)

Посетители выставки могут подняться в небольшую светлую мастерскую, где были созданы все коллекции Yves Saint Laurent за последние 30 лет работы дизайнера.

Мастерская. Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

На столе – оставленные ножницы, полароидные снимки, игольницы, палетки с пуговицами, образцы бижутерии, тетради, клочки бумаги с карандашными набросками будущих нарядов, на стеллажах – рулоны ткани и сотни книг – по истории моды, художественные альбомы, фотоальбомы и все то, что вдохновляло маэстро. 

Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

На спинке стула небрежно брошен белый халат Сен-Лорана, в который он облачался, заходя в свою студию. Кажется, что великий Ив был на работе еще вчера вечером.

Фото: Ирина Лавери/Dni.Ru

Начав свою блистательную карьеру в качестве главного дизайнера дома Christian Dior в возрасте 21 года, Ив Сен-Лоран полвека оставался законодателем мировых подиумов. Дизайнер отошел от дел в 2002 году. 1 июня 2008 года он умер в Париже на 72-м году жизни. Ива Сен-Лорана называли последним великим художником моды.  

Адрес:  Musée Yves Saint Laurent, 5 avenue Marceau, 75116 Париж, Франция

Часы работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (последний вход в 17:15). Пятница: до 21:00 (последний вход в 20:15).

Dni.Ru благодарят компанию Atout France за помощь в организации поездки.

Автор: Ирина Лавери1 ноября 2017, 13:23

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