Дочь Джеки Чана призналась в лесбиянстве

Дочь известного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь совершила каминг-аут. Девушка сообщила, что она – лесбиянка.

Признание Этта решила сделать в соцсети. Дочь актера выложила в Instagram фотографию на радужном фоне. Сначала девушка подписал снимок дерзкой фразой: "Если кто-то не понял, я лесбиянка". Однако позже заменила подпись хештегами #лгбт, #лесбиянка и #андрогинность.

�� #lgbtqai #lgbt #lesbian #androgynous Публикация от @stolenmilktea Окт 5 2017 в 12:43 PDT

Избранницей Чжолинь стала канадская звезда соцсетей Энди Отом. Девушки живут в Гонконге. Ранее Отом пожаловалась на трудности, с которыми лесбиянкам приходится сталкиваться в гонконгском обществе, передает URA.RU.

Публикация от andiautumn (@andiautumn) Июл 3 2017 в 4:28 PDT

"Мы живем в интернациональном городе, и все-таки тут столько ханжей. Но это неважно, потому что я знаю, что ты будешь рядом каждое утро. Я люблю тебя", – подписала Энди совместный снимок с Чжолинь.

Публикация от andiautumn (@andiautumn) Окт 5 2017 в 12:40 PDT

Мать Этты благословила союз двух девушек, а отец пока не комментирует громкую новость.