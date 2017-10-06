Дочь Джеки Чана призналась в лесбиянстве
Признание Этта решила сделать в соцсети. Дочь актера выложила в Instagram фотографию на радужном фоне. Сначала девушка подписал снимок дерзкой фразой: "Если кто-то не понял, я лесбиянка". Однако позже заменила подпись хештегами #лгбт, #лесбиянка и #андрогинность.
Избранницей Чжолинь стала канадская звезда соцсетей Энди Отом. Девушки живут в Гонконге. Ранее Отом пожаловалась на трудности, с которыми лесбиянкам приходится сталкиваться в гонконгском обществе, передает URA.RU.
"Мы живем в интернациональном городе, и все-таки тут столько ханжей. Но это неважно, потому что я знаю, что ты будешь рядом каждое утро. Я люблю тебя", – подписала Энди совместный снимок с Чжолинь.
Мать Этты благословила союз двух девушек, а отец пока не комментирует громкую новость.
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