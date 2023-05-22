"Золотой меч" правды: "Лучшие в аду" Евгения Пригожина получили награду на Международном кинофестивале

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Петросян раскрыл правду о здоровье Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 22 мая

14:20Как улучшить шумоизоляцию в квартире 14:00Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой 13:40Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года 13:20Высоцкая поддержала рассказавшую о заболевании мужа Меньшову 13:00Перенесшая полный наркоз Костенко объявила о последствиях 12:40Кристина Орбакайте выложила в Сеть редкие семейные фото 12:20Раздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 12:00МВД объявило Панина в розыск по уголовной статье 11:40Смерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 11:20"Красавица какая": оставившего жену Прилучного застали с молодой кобылой 11:00“Лицо как у девственницы”: родившая Боня похвасталась внешностью 10:40Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта 10:20Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов 10:00"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 09:40Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод 09:20"Кипит в одном месте": продюсер высказался о передаче Вайкуле денег украинским нацистам 09:00Врачи сообщили подробности о состоянии Захара Прилепина 08:40"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 08:20Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 08:00Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения 06:31Исследование: россияне стали чаще заботиться о ментальном здоровье и ходить к психологу 04:17Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни 02:17Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана 00:22Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение 22:135 увлекательных исторических романов последних лет 20:38Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео 19:09Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом 18:04Владимир Пресняков вышел из себя на шоу "Голос" из-за шума зрителей 17:00Билан решил оставить музыку и стать фермером 16:45Маша Распутина перестала пускать мужа в спальню 16:11Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями 15:42Лолита рассказала о драматических событиях с певицей МакSим после истории с сорвавшимся концертом 14:40Петросян рассказал правду о проблемах со здоровьем 13:49Варум впервые за долгое время вышла в свет с Агутиным 13:11Сердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 12:43Супруга Диброва нашла ему новую работу после увольнения 11:21Семенович перестала выходить на связь и встревожила поклонников 10:16Плакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 08:32Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец? 06:24Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения 04:06Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут 02:03Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео 00:04Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон 22:12Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл 20:02Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным 18:24Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 18:14SHAMAN предложили наградить государственным званием 17:063 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных 16:47Фигуристка Алена Косторная выходит замуж в 19 лет 16:08Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Золотой меч" правды: "Лучшие в аду" Евгения Пригожина получили награду на Международном кинофестивале

"Золотой меч" правды: "Лучшие в аду" Евгения Пригожина получили награду на Международном кинофестивале
62

На фестивале военного кино первый художественный фильм об СВО получил приз за новаторство.

Российский боевик «Лучшие в аду» Евгения Пригожина получил статуэтку «Золотой меч» на XXI Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фильм наградили за новаторский подход к кинематографу.

С 15 по 20 мая Тула принимала гостей Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова. Мероприятие проводится по инициативе последователей талантливого режиссера в качестве стимула для продолжения славных отечественных традиций. На экранах гости увидели военные ленты от современных авторов, а также нестареющую классику.

Лучшие работы получили награду – статуэтку «Золотой меч». Среди них – нашумевшая лента, ставшая первой про специальную военную операцию, «Лучшие в аду», снятая по инициативе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Премьера картины состоялась 5 октября прошлого года на платформе ЯRUS. Пост с лентой набрал свыше миллиона просмотров и был признан самым обсуждаемым за историю социальной сети.

По сюжету «Лучших в аду» бойцы ЧВК «Вагнер» должны захватить важный объект, занятый противником. Штурмовики атакуют здания, но враг оказывается не менее хорошо подготовлен и оснащен, герои буквально на пределе сил отбивают каждую пядь земли. Создатели умело держат интригу, кто же из них победит в концовке.

В Тулу на церемонию закрытия фестиваля приехали актеры Георгий Маришин и Дмитрий Мурашев, блеснувшие в «Лучших в аду». Им вручили заветную статуэтку кинофестиваля, их картина победила в номинации «новаторство в киноиндустрии». Со сцены исполнители брутальных ролей поделились нюансами съемочного процесса.

«Фильм снимался в Попасной практически сразу после освобождения, то есть буквально на передовой под артобстрелами. И вся съемочная группа фактически рисковала своими жизнями», – рассказал Георгий Маришин.

Кадр из фильма "Лучшие в аду"

Также актёры выразили признательность его создателям. Известно, что к написанию сценария «Лучших в аду» приложил руку штурмовик Алексей Нагин. Он погиб на задании незадолго до премьеры и был посмертно удостоен звания героя России. Создателем фильма выступает предприниматель Евгений Пригожин. По его инициативе компания Aurum Production сняла уже порядка 10 фильмов о русских героях прошлого и настоящего.

«Юрий Озеров когда-то говорил о том, что своими фильмами он хочет показать сегодняшним зрителям и особенно молодежи, как начинаются и какими страшными бывают мировые войны, которым человечество может и должно противостоять. Так вот, Евгений Викторович Пригожин и все те, кто работал над созданием этого фильма, хотели показать, как действительно происходят военные действия, которые мы с вами наблюдаем», – подчеркнул в своей речи Георгий Маришин.

В свою очередь Дмитрий Мурашев отметил, что для его поколения работы фронтовика Юрия Озерова были неотъемлемой частью воспитания каждого мальчишки. Сегодня фестиваль в честь режиссера поддерживает продолжателей традиций патриотического кинематографа.

Помимо работ российских мастеров на кинофестивале были представлены ленты производства Сирии, Китая, Казахстана и Сербии. Гран-при достался работе Николая Лебедева «Нюрнберг».

22 мая 2023, 14:17
Фото со страницы актера Георгия Маришина

По теме

В Волгограде снимают фильм про кавалера трех орденов Мужества, Героя России, соавтора экшена "Лучшие в аду" Алексея Нагина

"Лучшие в аду" Евгения Пригожина задают тренд на кино о российских героях

3 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных

3 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных
Санкт-Петербург – лучшее место, чтобы забыть обо всех проблемах. Даже если речь заходит лишь о кинофильмах про этот город. Конец весны и начало лета – лучшее время для того, чтобы помечтать о том, как же много волшебства может произойти в вашей жизни.

Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра

Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра
Роскошные премьеры в онлайн-кинотеатрах, которые нельзя пропустить. НАЛОГ НА РОСКОШЬВ ежедневном потоке негативных новостей, мирских ужасов и стресса нам почти совсем не остается места для любви.

Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года

Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года
Подборка для тех, кто решил провести 9 мая у экранов Пока одни отмечают День Победы на памятных мероприятиях, которые ежегодно проходят по всей стране, другие предпочитают проводить этот день за просмотром парада и фильмов по телевизору.

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Костомаров играл собственную кончину в криминальной драме. В последнее время имя олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова у всех на слуху из-за его болезни.

Нестареющая классика для просмотра всей семьей

Нестареющая классика для просмотра всей семьей
Если вы не знаете, что посмотреть в ближайшую субботу вечером, мы собрали для вас подборку из пяти лучших фильмов для семейного просмотра. "Как приручить дракона" (2010)Этот фильм рассказывает историю мальчика по имени Хиккап, который живет в средневековом мире, где викинги сражаются с драконами.

Выбор читателей

21/05ВскПлакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 20/05СбтАлибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 22/05ПндПил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 20/05СбтSHAMAN предложили наградить государственным званием 20/05СбтИз заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл