Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"

Роберт Паттинсон впервые стал отцом Тесты Бывшая жена Аршавина перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему заменуОдин краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену "С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналистаУргант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста

Лента новостей

Вторник 26 марта

16:48Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру 16:38Младший сын Яны Рудковской просит другую мать: "Я тебя люблю! Приезжай!" 14:3237-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 12:4185-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 11:43Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о текущих проблемах актрисы с финской недвижимостью 09:55Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 08:52Стало известно о песне, которую Алла Пугачева не выпускает уже 27 лет 08:01"Не хочу, не люблю и не скучаю": многодетная жена Тарасова перечеркнула прошлое 06:38Кире Найтли исполнилось 39 лет: как актрисе удалось занять особое место в киноиндустрии 03:15Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные 02:43"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной 01:06Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом 00:23Что не так с ботоксом для волос? 22:57Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 20:31"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 17:17"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 14:21Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд" 13:30Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского 11:52Билану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 10:35Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 08:49Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 06:04Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие 02:235 детективов для любителей запутанных и мистических историй 00:02Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы 21:06Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории 18:09Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену 14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме 06:41Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова 03:21Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса 00:05Женская самореализация: почему это так важно? 23:40"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 21:14А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 19:23Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 17:49"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 14:00Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья 12:5346-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы 11:58Александру Цекало – 63 года: вспоминаем карьерный путь шоумена от капустников до сделки с Netflix 11:14Школьная учительница Кологривого рассказала, каким был артист до скандальной славы 10:31Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие 08:57Пережившая кому МакSим призналась, что забыла суть своих песен
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"

Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"
254

Первая карета скорой помощи прибыла к концертному залу за четыре минуты.

Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой помощи в "Крокус Сити Холле". По его словам, к месту совершения теракта прибыли несколько десятков бригад скорой.

Каширин оказывал помощь пострадавшим и регулировал потоки прибывающих бригад скорой помощи, чтобы они не мешали друг другу. Медик смог организовать эвакуационную петлю, которая позволила оперативно забрать пострадавших в медицинские учреждения, передает телеканал "Москва 24".

Первая бригада скорой помощи прибыла на место теракта за четыре минуты, заявил мэр столицы Сергей Собянин на вчерашнем совещании с президентом Владимиром Путиным.

Градоначальник напомнил, что вместе с областью Москва выплачивает пособия семьям жертв и пострадавшим. Средства получили уже 60 человек, уточнил мэр.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, жертвами нападения стали 139 человек, 182 пострадали. В воскресенье Басманный суд арестовал четырех фигурантов, на следующий день аналогичная мера пресечения была избрана трем их сообщникам.

26 марта 2024, 14:08
Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
"Москва 24"✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"
Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе". Крупные торговые сети и заведения общепита направят доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта.

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим
Площадки отменили все массовые мероприятия. Столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле".

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"
Столица окажет помощь москвичам и иногородним. Москва вместе с областью выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Решение принято после стрельбы в "Крокус Сити Холле". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене всех всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в предстоящие выходные.

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в Крокус-Сити
Мэр столицы выразил соболезнования семьям погибших. "Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия.

Выбор читателей

25/03ПндПринц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 25/03Пнд"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 25/03Пнд"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 25/03ПндСотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 25/03ПндБилану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 25/03ПндСергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд"