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Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"
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Столица окажет помощь москвичам и иногородним.

Москва вместе с областью выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Размер выплат составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Также Москва и область возьмут на себя организацию похорон погибших. Для оказания помощи привлечены все городские службы

"Соболезную родным и близким погибших", – написал мэр.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Преступники применяли автоматическое оружие и легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала. По данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них трое несовершеннолетних.

23 марта 2024, 11:52
Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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