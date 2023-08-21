Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Умер народный артист России Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Понедельник 21 августа

19:40В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков 18:27Первый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 17:33Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей 11:14С трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос 09:21Синоптик рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве 08:205 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону 08:00Пришедший к людям медведь пуститься наутек при виде большого кота – видео 06:31"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино 04:21Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело 02:29"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее? 00:26Ключ от дома, где деньги лежат: экономист назвал лучшие способы хранить сбережения 22:43Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни 22:18Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона 20:03От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса 19:26Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления 17:41Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа 17:16Погибла популярная участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова 16:09Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года 14:44Бородину не узнать после кардинальной смены имиджа 13:40МакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением 12:35Мать Бритни Спирс в ярости из-за развода дочери 08:04Такого не видели никогда: ленивец задал жару напавшему на него хищнику 06:03"Это для тех, у кого есть глаза": Виктория Боня о любимой книге 04:32Топ-3 пластических операций для молодых мам 02:33Шведский стол для белок: в Сети набирает популярность видео с трапезой зверей у окна 00:11Как понять, подслушивают ли вас через телефон? 22:07Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением 20:06Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас 17:40157-килограммовая жительница Подмосковья шесть месяцев не замечала беременность 17:10"И во что она превратилась?": певец Данко расстроен изменениями Волочковой 15:54Скончался актер из "Бриллиантовой руки" и "Золотого теленка" Игорь Ясулович 15:32Никас Сафронов рассказал, почему Азиза перестала выходить на связь 14:16Ставшая матерью Бондарчук ответила на негатив: Гармонии всем, кого заботит, каким образом родился 13:32Бородину обвинили во вреде дочерям: Они ведь еще маленькие 12:40Бритни Спирс вышла на связь после новостей о разводе с фитнес-инструктором 11:33Андрей Разин собрался захоронить "святую" частицу Юры Шатунова в храме имени себя 10:18Как себя мотивировать? Отвечает психолог 08:00Эксперты раскрыли причину увеличения спроса на квартиры-студии 06:40Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме "Буратино" 04:31Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов 02:05Как повышение ключевой ставки повлияет на российский рынок недвижимости 00:15Флеболог: Синдром Щелкунчина может привести к смерти человека 22:02Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу 21:48Кинокритика Алексея Медведева нашли мертвым спустя месяц после исчезновения 21:34Тест: угадайте известную женщину 20-го века по фото 21:02"Она – его руки и глаза": директор о чувствах 92-летнего Краско к молодой подруге 20:18Швыряют друг в друга вещи: стало известно о склоках в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон 19:34Орлова шокировала народ кадрами с пятимесячной дочерью: Фу, языком прямо в рот!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки
131

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы напомнила, что экскурсии по московским водосточным коллекторам строго запрещены. Оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, подчеркнули в ведомстве.

"Водосточные коллекторы предназначены для транспортировки поверхностного стока, собираемого водосточной сетью с городских территорий. Нахождение посторонних лиц внутри водосточных коллекторов строго запрещено", – цитирует пресс-службу департамента Агентство городских новостей "Москва".

По данным СМИ, трагедия в коллекторе случилась из-за затопившего подземные ходы ливня. Информация о приближении непогоды неоднократно публиковалась в течение 20 августа.

21 августа 2023, 18:34
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков

В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков
Накануне стало известно, что в Москве пропала туристическая группа, которая спустилась в коллектор в районе Олимпийского проспекта и отправилась гулять по канализации.

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве
Силы противовоздушной обороны сбили дрон при попытке подлета к столице. "Разрушений и пострадавших нет", – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кинокритика Алексея Медведева нашли мертвым спустя месяц после исчезновения

Кинокритика Алексея Медведева нашли мертвым спустя месяц после исчезновения
Об обнаружении тела Алексея Медведева сообщила "Лиза Алерт".

В Новороссийске вспыхнул пожар на территории 1300 кв. метров

В Новороссийске вспыхнул пожар на территории 1300 кв. метров
Как сообщает "Царьград", пламя вспыхнуло в грузовом терминале в Новороссийске.

Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет

Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет
Пользовательница самокатов из Екатеринбурга попалась на махинации.

Выбор читателей

19/08СбтЗвезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас 20/08ВскДубцова отказалась содержать сына до конца жизни 20/08ВскПогибла популярная участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова 20/08ВскБлизкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления 20/08ВскМакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением 20/08ВскБородину не узнать после кардинальной смены имиджа