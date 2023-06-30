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Пятница 30 июня

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465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел

465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел

Двое мальчиков отправились гулять в лес без сопровождения родителей.

Башкирия – край, который славится на всю Россию своим медом. Именно поэтому пчелиных ульев, как и их обитателей там немерено. Однако, из этого следует и главная проблема местных жителей: нападения пчел случаются достаточно часто.

Вот и на двух башкирских школьников, которые пошли гулять в лес, напал, передает Пятый канал, целый рой пчел. Старший мальчик почувствовал себя плохо. К счастью, младший брат нашел в себе силы добраться до жилого массива и позвать родителей на помощь.

На скорой помощи братьев отвезли в детскую больницу Стерлитамака, сообщает портал VSE42.RU, где медики определили их в реанимацию. Им были сделаны уколы антигистаминных средств, а все найденные жала были бережно вынуты. После подсчета стало известно, что на на двоих мальчиков суммарно пришлось 465 укусов.

Сейчас ребята чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

30 июня 2023, 14:30
Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / www.globallookpress.com
Вконтакте, группа "Детская больница Стерлитамак"✓ Надежный источник

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Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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