465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел

Двое мальчиков отправились гулять в лес без сопровождения родителей.



Башкирия – край, который славится на всю Россию своим медом. Именно поэтому пчелиных ульев, как и их обитателей там немерено. Однако, из этого следует и главная проблема местных жителей: нападения пчел случаются достаточно часто.

Вот и на двух башкирских школьников, которые пошли гулять в лес, напал, передает Пятый канал, целый рой пчел. Старший мальчик почувствовал себя плохо. К счастью, младший брат нашел в себе силы добраться до жилого массива и позвать родителей на помощь.

На скорой помощи братьев отвезли в детскую больницу Стерлитамака, сообщает портал VSE42.RU, где медики определили их в реанимацию. Им были сделаны уколы антигистаминных средств, а все найденные жала были бережно вынуты. После подсчета стало известно, что на на двоих мальчиков суммарно пришлось 465 укусов.

Сейчас ребята чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

