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Пятница 16 июня

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"Ищет, куда трупы прятать": звезда "Битвы экстрасенсов" почуяла происки маньяка

"Ищет, куда трупы прятать": звезда "Битвы экстрасенсов" почуяла происки маньяка
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По словам ясновидящей, в городе появился убийца. Известная по шоу "Битва экстрасенсов" предсказательница описала внешность преступника.

В Екатеринбурге из водоема достали пугающую находку в виде мешка с неоднозначным содержимым. Как сообщил "Царьград", снаружи наполнение напоминало человеческое тело из-за обмотанного вокруг скотча. Внутри оказались останки домашнего животного. Экс-участница шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова высказалась по поводу происшествия.

Корреспонденты URA.RU узнали у шаманки, как такое вообще могло оказаться в пруду. Ей пришло видение, якобы недалеко от водоема живет маньяк. Согласно описанию, это мужчина 35-40 лет с крепким телосложением, который бросил мешок с убитым животным, чтобы оценить действия правоохранителей.

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" считает, что маньяк присматривает себе жертв среди людей и планирует свои злодеяния. "Ищет, куда будет трупы прятать", — предположила ясновидящая Кажетта.

Конкретными фактами дурное предчувствие она не подтвердила, но повод для беспокойства все же остается. И без того, что провидица почуяла происки маньяка, извлеченный из пруда мешок наводит ужас.

Напомним, Кажетта Ахметжанова участвовала в шестом сезоне шоу "Битва экстрасенсов" и прошла в финал. Своей целью она называет служение и помощь людям.

16 июня 2023, 21:39
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
URA.RU• Требует проверки

Фоторепортаж

Самые скандальные экстрасенсы

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Одной из самых скандальных участниц "Битвы" считается Джулия Ванг. До проекта блондинка якобы работала актрисой и парикмахером, поэтому Катя Гордон публично обвинила ее в шарлатанстве.
Что бы там ни судачили о Ванг, к ее услугам за помощью обратились некоторые знаменитости, например Виктория Боня.
Алексей Похабов получил золото седьмого созыва.
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Виктория много часов проводит на кладбищах, заряжаясь энергией от умерших.
Мэрилин Керро три сезона билась за хрустальную руку, но ее каждый раз обходили на финише более сильные или везучие конкуренты.
"Так и до пенсии можно ходить", - как-то раз с иронией поддела Мэрилин ее соперница Надежда Шевченко, тоже проигравшая в итоге.
Иногда от слов победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши у ведущего шоу Марата Башарова волосы на голове вставали дыбом.
Свами - это не часть псевдонима, а нечто вроде почетного титула. Им награждают людей, обладающих мастерством йога, а переводится этот титул как "свободный от чувств" или "владеющий собой".
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Победитель 14-й "Битвы" Александр Шепс обошел в финале Мэрилин Керро. Вместо хрустальной руки маг отдал красавице свое сердце.
Триумфатор девятого сезона Наталья Бантеева призналась как-то раз, что сидела в тюрьме. И вообще эту суровую ведьму из Санкт-Петербурга многие боятся.
Трагически оборвалась жизнь скандально известной финалистки "Битвы" Илоны Новоселовой. Девушка нечаянно выпала с шестого этажа и разбилась насмерть.
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