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Вторник 13 июня

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В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар

В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар
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Эвакуация сотрудников и персонала уже началась.

Во вторник, 13 мая, днем вспыхнул пожар на рынке "Садовод" в Москве. Телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пламя охватило три павильона.

Загоревшиеся павильоны находятся на восьмой линии рынка "Садовод", уточняет телеканал "Царьград". Площадь пожара на данный момент составляет около 20 квадратных метров, однако существует угроза дальнейшего распространения огня.

Как отмечает портал URA.RU, эвакуация персонала и посетителей уже началась. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

13 июня 2023, 14:00
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

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