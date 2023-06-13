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Вторник 13 июня

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Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать

Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать
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На территории НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа.

Во вторник, 12 июня, в седьмом часу утра сотрудники МЧС получили сообщение чрезвычайном происшествии в Краснодаре. На территории местного НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа.

По данным RT, прибывшим на место пожара расчетам удалось ликвидировать открытый огонь. Как отмечает ОСН, нефтеперерабатывающий завод расположен недалеко от Яблоновского моста.

Во время пожара черный густой дым с его территории был виден за несколько километров. При этом огонь охватил площадь всего 20 квадратных метров, уточняет портал URA.RU. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

13 июня 2023, 11:40
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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