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Суббота 6 мая

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Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина
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В Сети появились первые кадры с места покушения на русского писателя Захара Прилепина.

Утром 6 мая Захар Прилепин со своей дочерью в сопровождении охранника по имени Александр Шубин ехали на встречу с семьей русского писателя в деревне в окрестностях города Бор поблизости от Нижнего Новгорода. Ребенка успели высадить из машины, когда раздался мощный взрыв.

Согласно последним данным, взрывное устройство мощностью порядка трех килограммов в тротиловом эквиваленте было установлено в районе капота иномарки Audi Q7. Взрыв оказался такой силы, что переднюю часть автомобиля уничтожило полностью. Обломки разлетелись на расстояние в 50 метров.

Также образовалась большая воронка. Эти данные подтверждаются и первыми кадрами, снятыми на месте трагедии.

В результате взрыва погиб 27-летний телохранитель Захара Прилепина, находившийся на водительском месте. Сам писатель получил травмы ног. О его состоянии поступают противоречивые сведения. Как бы то ни было, он находится под наблюдением специалистов.

6 мая 2023, 17:00
Фото: кадр из видео

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