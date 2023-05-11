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Четверг 11 мая

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В Смоленской области перехватили полтонны кокаина

В Смоленской области перехватили полтонны кокаина
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Наркотики нашли во время досмотра

На российско-белорусской границе в Смоленской области Федеральная служба безопасности изъяла крупную партию запрещенных веществ. Наркотики были привезены из Латинской Америки и следовали в Польшу, пишут "Вести Подмосковья".

Наркотики были обнаружены во время досмотра двух фур с турецкими номерами. URA.ru со ссылкой на ФСБ отмечает, что в автомобилях нашли тайники, в которых были спрятаны 116 и 373 упаковок с запрещенными веществами.

Общий вес изъятого составил 492 килограмма. Большегрузами, в которых находились полтонны кокаина, управляли иностранные граждане, упоминает "Царьград".



11 мая 2023, 15:40
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
ФСБ России✓ Надежный источник

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