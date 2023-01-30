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Понедельник 30 января

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Во Внуково поймали девушку с полкило кокаина в желудке

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Она прилетела рейсом из Турции.

Во Внуково полиция задержала девушку, которая вернулась из путешествия. Таможенники заинтересовались персоной, так как рентген показал, что у нее в желудке хранится куча каких-то свертков. Об этом сообщает "Царьград".

Девушку отвезли в больницу, где полиция контролировала каждый ее поход в туалет. В итоге оказалось, что внутри себя 23-летняя россиянка пыталась провезти почти полкило кокаина – 90 пакетиков общей массой 446 граммов. Как отмечает "Радио 1", теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы за контрабанду.

30 января 2023, 09:00
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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