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Понедельник 6 февраля

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Землетрясение в Турции унесло жизни почти тысячи человек

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Большое горе.

В понедельник 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение за последние десятки лет. Были зафиксированы толчки магнитудой 7,8, власти объявили в стране самый высокий уровень тревоги. В течение дня толчки повторялись, уже с меньшей силой.

Как сообщает VSE42.RU, число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 912 человек, ранены 5385. Уже более 45 стран предложили пострадавшей стране свою помощь в ликвидации последствий. Вероятнее всего, число жертв землетрясения будет расти. Как сообщает "Царьград", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

6 февраля 2023, 22:10
Фото: Sergey Petrov / News.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
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