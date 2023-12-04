Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру

У несовершеннолетних все чаще диагностируют микроплазменную пневмонию. Болезнь выявляют у жителей США, Китая, Франции и других стран.

Пневмония у детей развивается стремительно. В этом особая опасность заболевания. Родители могут упустить то время, когда маленькому пациенту еще можно помочь. Сейчас, как сообщает телеканал "360", по всему миру фиксируются случаи выявления микроплазменной пневмонии.

"Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев выявления недуга у несовершеннолетних", – пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас специалисты не исключают, что мир находится на пороге новой эпидемии. Впереди сложный осенне-зимний период, в который часто фиксируется подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Пневмония у детей вызвана микроплазменной бактерией. К счастью, она купируется современными антибиотиками, напоминает RT.

Родителей просят не заниматься самостоятельным лечением ребенка. Важно своевременно обратиться к врачу за назначением адекватного лечения. Признаки пневмонии у ребенка:

Боль в грудине.

Затрудненность дыхания.

Сонливость и слабость.

Повышение температуры.

Кашель.

Специалист после полного обследования и изучения результатов анализов, вероятно, назначит лекарственные препараты. Помните, что категорически запрещается самостоятельно принимать решение о завершении приема антибиотиков. В противном случае может сформироваться устойчивость.