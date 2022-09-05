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Происшествия
Организатор тура задержан после смерти путешественников на Камчатке

Организатор тура задержан после смерти путешественников на Камчатке

На днях туристы погибли во время восхождения на Ключевскую сопку.
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В начале прошлой недели десять путешественников в сопровождении двух гидов отправились на Камчатку. Во время восхождения на высоте около четырех тысяч метров пятеро человек сорвались и разбились насмерть, как сообщает Пятый канал.

Позже еще трое скончались, по предварительным данным, они могли умереть из-за переохлаждения. По факту гибели участников экспедиции возбуждено уголовное дело. уголовное дело. Как отмечает телеканал "360", на месте трагедии работают две группы спасателей.

Директор туристической фирмы "Экстрим тайм", которая занималась организацией тура на Камчатку, задержан в Новосибирске. Как сообщает RT, в офисе организации прошли обыски.

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Фото: Serguei Fomine / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 20:21 Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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