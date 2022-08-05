В московском метро "заяц" напал на сделавшую ему замечание женщину: видео

Крайне неприятный инцидент произошел на станции метро "Бауманская". 25-летний мужчина попытался пройти к эскалаторам, однако не стал платить за проезд. Он хотел быстро проскочить через турникет за пассажиркой, но та сделала замечание и помешала безбилетнику пройти. Но мужчина прошел за другим человеком.
"Заяц" решил догнать не давшую ему проскочить женщину и наказать ее. На кадрах видеонаблюдения видно, что уже на эскалаторе безбилетник ударил пассажирку метро, за что позже оказался в полиции. Заведено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".