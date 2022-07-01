В Москве аферист украл у иностранца более четырех миллионов рублей под предлогом ремонта

В российской столице полиция разыскивает неизвестного, который обманул уроженца Франции. Уточняется, что злоумышленник похитил у иностранца более четырех миллионов рублей под предлогом ремонта в квартире и покупке мебели.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что связался с неизвестным по поводу ремонтных работ и покупки дорогой мебели в его квартиру на Алтуфьевском шоссе. Мошенник попросил перевести ему крупную сумму денег, после чего скрылся. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.