В Петербурге ребенок выпал из окна 16-этажного дома

На окраине Петербурга произошла трагедия. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 16 этаже. Мама мальчика отлучилась в другую комнату буквально на две минуты, а когда вернулась, его уже не было.

Когда приехала скорая помощь, малыш еще дышал. Его доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Как сообщает "Царьград", все обстоятельства смерти двухлетнего мальчика выясняет полиция.