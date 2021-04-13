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Происшествия

В Москве мужчина утонул в озере при попытке спасти свою собаку

прочитано 206 раз

В российской столице произошла трагедия. Гражданин утонул при попытке спасти свою собаку.

Известно, что мужчина провалился под лед на озере. При этом питомец россиянина выжил. В данный момент ведутся поиски тела погибшего.

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Автор: 13 апреля 2021, 21:05 Источник: Baza ✓ Надежный источник

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